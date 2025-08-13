"청렴문화 확산"…순천시, 민·관청렴실천협의체 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노관규 시장 "신뢰 받는 시정 실현"

순천시는 지난 12일 정원워케이션에서 시민이 주도적으로 참여해 청렴문화를 확산하고, 지속적인 소통을 통해 행정 신뢰를 회복하기 위해 민·관청렴실천협의체 간담회를 개최했다. 순천시 제공

전남 순천시는 지난 12일 정원워케이션에서 시민이 주도적으로 참여해 청렴문화를 확산하고, 지속적인 소통을 통해 행정 신뢰를 회복하기 위해 민·관청렴실천협의체 간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

이날 간담회는 노관규 시장을 비롯해 직능단체, 전문단체, 여성단체, 시민단체 등 20개 단체 대표 40여명이 참석했다. 참석자들은 청렴실천 결의문을 함께 낭독하고 서약하며 청렴 실천 결의를 다졌다.

이어 진행된 '청렴, 함께 해답을 찾다!'를 주제로 한 청렴 라운드테이블에서는 부패취약분야 개선을 위한 공동의제를 발굴하고, 다양한 의견과 구체적인 실천 방안에 대해 논의했다.

시는 간담회에서 수렴된 의견을 바탕으로 향후 부패취약분야 개선 시책에 반영하고, 청렴실천협의체와 함께 청렴순천 홍보 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.





노관규 시장은 "청렴은 행정의 기본이며, 시민과의 약속이다"며 "시민과 함께 마련한 개선과제를 성실히 이행해 투명하고 신뢰받는 시정을 실현해 나가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

