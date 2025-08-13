화성시, 18일부터 수원비행장 소음영향도 조사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관내 3개 지점 측정…2027년 소음피해 보상에 적용

경기도 화성시는 오는 18일부터 24일까지 관내 3개 지역에서 '수원비행장 소음영향도 조사'를 실시한다고 13일 밝혔다.

국방부가 주최하는 이번 조사 결과는 '군용비행장·군사격장 소음방지 및 피해보상에 관한 법률'에 따라 소음대책지역 지정을 위한 기초 자료로 활용된다. 조사 결과는 2027년도 군 소음피해보상금 지급에 활용된다.

화성시 측정 대상 지역은 ▲화성병점 LH행복주택 103동(병점1동) ▲기배동 행정복지센터(기배동) ▲황계동 단독주택(화산동) 등 3개 지점이다. 조사는 지면에서 1.5m 지점에서 24시간 연속 측정으로 진행되며, 해당 지점의 항공기 운영 횟수와 소음도 등이 기록된다.

측정 참관 등 조사 참여는 소음영향도 조사 용역을 맡은 삼우ANC 또는 화성시 군공항대응과로 문의하면 된다. 소음영향도 조사 결과는 내년 12월 확정 고시한다.





윤순석 화성시 군공항대응과장은 "이번 소음영향도 조사는 시민들의 생활환경과 직결되는 중요한 절차"라며 "주민들이 겪고 있는 소음 피해가 정확히 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

