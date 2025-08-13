진안군, '노후 슬레이트' 처리 지원…14억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일까지 접수…'쾌적한 주거환경' 조성

전북 진안군이 오는 27일까지 하반기 노후 슬레이트 처리 지원 사업 신청을 받는다.

13일 군에 따르면 이번 지원사업은 슬레이트 건축물로 인한 주민의 건강 피해를 예방하고 쾌적한 주거 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

진안군이 오는 27일까지 하반기 슬레이트 처리 지원 사업 신청을 받는다. 진안군 제공

AD

올해 사업 규모는 예산 14억원(국비 8억, 군비 6억)을 투입해 주택 300동, 비주택(창고, 축사, 노인·어린이시설) 20동, 주택 지붕개량 40동 등 총 360동이다.

올 상반기 슬레이트 지붕 철거·처리 102동, 지붕개량 5동을 진행했으며, 하반기엔 잔여 물량 철거 및 지붕개량공사 추진할 예정이다.

지원 규모는 ▲주택 슬레이트 지붕 철거의 경우 우선 지원 가구(저소득·취약계층 등)는 전액, 일반 가구는 가구당 최대 700만원 ▲비주택(창고, 축사, 노인·어린이시설)은 최대 200㎡ 이하의 면적에 대해 지원한다. 또 ▲지붕개량은 주택 지붕에 한해 우선 지원 가구에는 최대 1,000만원, 일반 가구는 최대 500만원을 지원한다.

사업 참여를 희망하는 가구는 건축물 소재지 읍·면 행정복지센터에서 신청하면 되며, 자세한 사항은 군청 홈페이지 소통 참여, 공고·고시(행정)란에서도 확인할 수 있다.





AD

조봉진 환경과장은 "슬레이트에 함유된 석면은 군민의 건강은 물론 환경보전과 직결되는 중대한 문제다"며 "슬레이트 처리 지원 사업에 군민들의 많은 관심과 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>