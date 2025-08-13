대한전선 베트남 생산법인 대한비나, 초고압 케이블 공장 짓는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베트남 최초 400㎸급 초고압 공장 건설

대한전선 통틀어 해외 첫 초고압 생산 거점

2027년 가동 목표…글로벌 경쟁력 강화

베트남 내수 및 해외 시장 공략 가속

대한전선은 13일 베트남 생산 법인인 '대한비나'가 400㎸급 초고압(EHV) 케이블 생산 공장을 건설한다고 13일 밝혔다. 이는 대한전선이 해외에 확보하는 첫 초고압 케이블 공장이다. 이를 통해 대한전선은 현지 생산 체계 고도화를 이루고 글로벌 수주 경쟁력을 높이겠단 전략이다.

대한비나 초고압 케이블 공장 조감도. 사진=대한전선

신규 공장은 대한비나의 기존 케이블 공장이 위치해 있는 베트남 남부의 동나이성 롱탄산업단지 내 약 5만6200㎡(1만7000평) 부지에 조성된다. 내년 상반기에 착공해 2027년 가동을 목표로 하고 있다. 베트남에는 400㎸급 초고압 케이블의 생산 공장이 없어, 공장 완공 시 대한비나는 현지 유일의 400㎸ 케이블 생산 기지를 확보하게 된다.

공장 건설에는 750억원 가량이 투입될 것으로 보인다. 대한전선은 대한비나가 공장 건설을 위해 조달하는 약 630억원 규모의 채무를 보증해 안정적인 프로젝트 추진을 지원할 예정이다.

대한비나는 이번 투자를 통해 베트남 시장 내 초고압 케이블 수요 증가에 대응하는 동시에 유럽·미주·오세아니아 등 수요 확대가 전망되는 주요 국가로의 진출을 가속화 할 계획이다. 또한 지속적인 설비 확충과 기술 개발을 통해 당진케이블 공장을 잇는 제2의 글로벌 생산 기지로 육성한다는 방침이다.

베트남은 급속한 산업화로 전력 수요가 급증하고 있다. 2030년까지 연평균 약 10~12%의 수요 증가가 예상되며 특히 220㎸ 이상 초고압 케이블 송전망에 대한 대규모 신규 사업이 예정돼 있다. 이처럼 내수 시장이 확대되는 가운데, 인건비와 물류비 절감에 따른 가격 경쟁력 확보가 용이해 글로벌 수주에도 유리한 여건이 조성되고 있다.

대한전선 관계자는 "베트남의 우수한 산업 환경과 인프라, 지리적 이점 등은 대한비나가 초고압 케이블 분야의 글로벌 주요 공급자로 자리매김하는 데 든든한 기반이 될 것"이라며 "이번 공장 투자를 계기로 대한비나는 베트남 전력망 고도화를 이끄는 동시에, 아시아를 넘어 세계 시장으로 입지를 확장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





대한비나는 2005년에 설립된 호치민 소재의 종합전선회사다. 현재 약 300여 명의 임직원이 근무하고 있다. 고압 및 중저압 전력케이블과 가공선 등 다양한 제품을 생산하고 있다. 글로벌 케이블 시장의 수요 대응을 위해 지속적인 설비 확충과 기술 투자를 진행하고 있으며 이를 기반으로 지난해 매출 1403억원을 달성했다. 이는 2023년 대비 약 20% 개선된 성과다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

