관광공사, CU편의점 이용 외국인에게 '즉시환급형 사후면세' 혜택

한국관광공사는 BGF리테일, 로드시스템과 함께 13일부터 올해 연말까지 즉시환급형 사후면세 활성화 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

즉시환급형 사후면세는 외국인 관광객이 물품 구매 시점에 세금 환급액이 차감된 금액으로 결제할 수 있도록 한 제도로, 출국 전 별도 세금 환급 절차를 거치지 않아도 된다.

관광공사 등은 BGF리테일이 운영하는 CU 편의점에서 즉시환급형 사후면세 서비스를 이용한 외국인 관광객을 대상으로 캐시백 혜택을 제공한다. 전국 570여개 CU 편의점에서 로드시스템의 트립패스 모바일 QR 코드를 통해 해당 서비스를 이용하면 자동 응모된다. 트립패스는 여권 기반의 관광·금융 애플리케이션이다.

외국인 관광객이 많이 찾는 5개 점포에서는 즉시환급형 사후면세 이용객을 대상으로 기념품을 증정하는 특별 이벤트도 진행된다.

즉시환급형 사후면세 서비스가 가능한 매장 위치와 자세한 정보는 한국관광통합플랫폼 VISITKOREA(visitkorea.or.kr)에서 확인할 수 있다.





관광공사 유한순 쇼핑숙박팀장은 "외국인 관광객의 실질적인 쇼핑 혜택 확대와 제도 활성화를 위해 민간 유통업계와의 협업을 강화하고 있다"며 "편의점처럼 외국인 방문이 많은 곳에서 사후면세 서비스를 적극 알리고, 외국인 관광 소비 확대를 통해 내수 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

