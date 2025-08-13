국민 10명 중 7명 "해방 후에도 친일 잔재 청산되지 않았다"

광복회, 광복 80주년 계기 여론조사 결과
국민 10명 가운데 7명은 1945년 해방 이후 80년이 지났지만, 친일 잔재가 청산되지 않았다고 생각하는 것으로 조사됐다.
13일 광복회에 따르면 광복회가 이달 1일부터 7일까지 코리아데이터월드에 의뢰해 일반 국민 1000명, 독립유공자 후손 850명을 대상으로 광복 80주년 계기 여론조사를 실시한 결과, 일반 국민의 70.9%, 독립유공자 후손의 78.0%가 '해방 이후 친일 잔재가 청산되지 않았다'고 응답한 것으로 집계됐다.
'반민족 행위자 후손이 여전히 사회 전반에 영향력을 행사한다'는 응답 비율은 일반 국민 63.6%, 독립유공자 후손 70.2%였다.
'지금이라도 친일 잔재 청산이 필요하다'는 응답 비율은 일반 국민 71.8%, 독립유공자 후손 83.1%로 조사됐다.
한일관계 개선을 위한 중요 사항을 묻는 말에 대해서는 일반 국민은 '일본의 진정성 있는 사과와 반성'(30.5%), '역사 왜곡 방지를 위한 공동 역사연구 및 교육협력'(17.1%), 정치적 이용이 아닌 일관된 외교원칙 유지'(11.5%) 순으로 응답했다.
일반 국민 대상 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.09%포인트, 독립유공자 대상 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.19%포인트다.
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
