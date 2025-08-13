HD현대, 외교부장관·주한미국대사대리와 한·미 조선협력 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한·미 정상회담 앞두고 '마스가' 추진 협의



HD현대가 이달 말 예정된 한·미 정상회담을 앞두고 양국 간 조선협력 강화 프로젝트인 '마스가(MASGA)' 추진을 위한 협의에 나섰다.

HD현대는 13일 울산 HD현대중공업 본사에서 조석 부회장과 이상균 대표, 조현 외교부 장관, 조셉 윤 주한미국대사대리, 김석기 국회 외교통일위원회 위원장, 김기현 APEC 정상회의 지원 특별위원회 위원장, 김건 외교통일위원회 간사, 김태선 의원, 김상욱 의원 등이 참석한 가운데 한·미 조선 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이상균 대표는 브리핑에서 HD현대중공업이 보유한 선박 건조 능력과 최첨단 기술을 소개하고, 회사가 구상하는 미래 조선업 비전을 제시했다.

HD현대중공업 야드 전경. HD현대 제공

AD

이번 현장 방문에는 외통위 소속 의원들이 다수 동행해 마스가 프로젝트의 성공을 위한 제도적 지원 방안도 함께 점검했다. 방문단은 상선 건조 현장을 시찰한 뒤 특수선 야드로 이동해 안벽에 정박 중인 차세대 이지스 구축함 2번함 '다산정약용함'에 대한 설명을 들었다. 조 장관은 "조선소 현장을 직접 확인하니 마스가 프로젝트의 성공을 확신하게 된다"며 "프로젝트가 원활하게 진척될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다. 이 대표는 "한·미 동맹의 새로운 상징으로 떠오른 마스가 프로젝트의 성공을 위해 HD현대는 역할과 지원을 아끼지 않을 계획"이라며 "한·미 양국의 이익과 조선업 발전을 위해 함께 나가겠다"고 강조했다.

HD현대는 마스가 프로젝트 지원을 위해 미국과 여러 협력을 이어가고 있다. 지난 6월 '한·미 조선협력 전문가 포럼'을 열어 양국의 '조선·해양 동맹' 결성을 주도했으며, 지난해 7월에는 서울대·미시건대 등과 함께 미국 조선업 재건 및 안보 강화 활동을 위한 인재 양성 사업을 추진했다. 미국 현지 조선사인 에디슨 슈에스트 오프쇼어, 헌팅턴 잉걸스와는 각각 상선 공동 건조와 함정 사업 협력도 진행 중이다. 이달 초에는 미 해군 7함대 소속 4만1000t급 화물보급함 'USNS 앨런 셰퍼드'의 정기 정비 사업을 수주하며 한·미 관세협상 타결 이후 첫 조선 협력을 이끌어내기도 했다.





AD

마스가 프로젝트는 한·미 관세 협상에서 도출된 3500억 달러 규모 대미 투자 패키지 중 1500억 달러를 차지하는 사업이다. 미국 해군 전력 건설과 직결된다. 오는 25일 열리는 한미 정상회담에서도 마스가 프로젝트가 의제로 오르고 구체적 실행 방안이 나올지 관심이 쏠리는 상황이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>