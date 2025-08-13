부산보훈청, 무더위 취약 보훈가족에 ‘모두愛 보훈밥상’ 위문 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령 보훈가족 50여명 대상, 건강한 여름나기 지원

부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 12일 부산연탄은행에서 무더위에 취약한 고령 보훈가족 50여 명을 대상으로 '모두愛 보훈밥상' 위문 행사를 진행했다.

이남일 청장이 ‘모두愛 보훈밥상’ 위문 봉사에서 배식을 하고 있다. 부산지방보훈청 제공

이남일 청장은 연일 계속되는 폭염 속에서 어려움을 겪는 보훈가족의 건강과 안부를 살피고, 부산연탄은행(대표 강정칠)과 자원봉사자들과 함께 배식 봉사에 나서 시원한 수박과 영양가득한 식사를 대접하며 국가를 위한 희생과 헌신에 감사의 뜻을 표했다.

'모두愛 보훈밥상'은 BNK부산은행과 부산연탄은행 후원으로 매주 화요일 고령·독거세대 보훈가족에게 식사를 제공하고 안부를 확인하는 부산지역 특화 프로그램이다. 부산시 서구재향군인회 여성회도 매주 자원봉사에 힘을 보태고 있다.





부산지방보훈청은 보훈가족에 대한 존경과 예우를 실천하는 기업과 단체에 감사를 표하며 지역사회와 함께하는 '모두의 보훈' 활동을 통해 보훈문화 확산과 보훈가족 예우에 최선을 다하겠다고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

