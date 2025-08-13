막걸리·와인·칵테일 한잔, 과학에 취해볼까?… ‘사이언스앳나잇’ 성인 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립부산과학관, 성인 야간행사 ‘과학 한 잔’



전통주 제조 과정 체험‥ 다양한 주류 시음

'과학'을 가득 따른 한잔 어때요?

국립부산과학관(관장 송삼종)이 성인을 대상으로 주류를 즐기는 야간 행사를 마련한다. 과학관 측은 오는 23일 오후 6시 과학관 김진재홀에서 열리는 '사이언스앳나잇 : 과학 한 잔'에 참여할 시민을 모집한다고 13일 알렸다.

이번 행사는 특별기획전 '사이언스 키친'과 연계해 발효과학이 담긴 '술'을 주제로 한 다양한 체험 보따리를 푼다.

2023년 성인을 대상으로 연 야간 행사.

김교동 소믈리에와 함께 와인의 품종과 역사에 대해 배우는 '와인 클래스'와 '금정산성 막걸리 빚기 체험키트'로 전통주 막걸리의 제조 과정을 익혀보는 '막걸리 클래스'도 준비됐다.

참가자는 소주와 다양한 수제 맥주를 시음하며 취향을 발견하고 화려한 칵테일 제조 시연을 관람하며 식용 곤충 등 색다른 안주를 맛볼 수 있다.

행사는 성인이면 누구나 참여 가능하며 신분증을 지참해야 한다. 참가비는 1만5000원. 주류 시음이 포함된 행사인 만큼 행사 후에는 동해선 오시리아역까지 귀가 셔틀버스가 무료로 제공된다.





권수진 국립부산과학관 과학문화실장은 "과학을 매개로 술 제조와 발효의 원리를 이해하고 직접 체험하는 특별한 시간이 될 것"이라며 "성인 관람객들이 과학관에서 즐겁게 배우며 잊지 못할 추억의 여름밤을 만끽하길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

