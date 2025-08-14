현대위아, 수출 겨냥해 연구조직 대폭 확대[양낙규의 Defence Club]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

50년만에 현대위아 세계 화포시장 점령나서

현대위아는 국내 유일 화포 제작사로 1977년 4.2인치 박격포를 양산한 이후 약 2만문의 포열을 생산해 왔다. K 방산의 핵심인 현대로템의 K2 전차와 한화에어로스페이스의 K9 자주포의 포를 독점 납품하고 있다.

매출도 늘었다. 특수 부문 누적 매출액은 ▲2020년 1884억원 ▲2021년 1948억원▲2022년 1858억원 ▲2023년 2231억원 ▲2024년 3448억원으로 매년 증가하고 있다. 올해 상반기는 1897억원으로 전년 동기 대비 26% 증가했다. 2022~2024년 현대위아 전체 매출 중 특수 부문이 차지하는 비중도 2%에서 4%로 확대됐다. 현대위아는 오는 2030년까지 특수사업 매출이 매년 10%가량 증가할 것으로 보고 있다. 2030년 예상 매출액은 약 7000억원으로 이는 지난해 연간(3448억원) 대비 2배 이상 늘어난 규모다.

K 방산 수출의 여파도 크다. 폴란드로 수출되는 K2 전차 및 K9 자주포 물량이 늘면서 현대위아가 방산업체에 납품하는 포신 등 무장 조립체 수요가 늘어난 결과다. 앞서 현대로템과 한화에어로스페이스는 2022년 폴란드 군비청으로부터 각각 K2 전차, K9 자주포를 공급하는 수조원대 프로젝트를 수주한 바 있다.

다만 수출 실적 대부분이 K2 전차와 K9 자주포에 집중돼 있어 장기적인 성장을 위해 방산 부품 라인업 확대와 매출처 다변화가 필요하다. 현대위아는 K2 전차·K9 자주포의 무장 조립체 외에는 수출 실적이 없다. 현대로템도 폴란드 K2 전차 수출을 빼면 방산 분야 수출 실적이 없다. 러시아·우크라이나 전쟁과 이스라엘과 이란, 하마스 간 전쟁 발발 등으로 글로벌 전역에서 군사적 긴장감이 고조된 탓에 군비 경쟁이 심화하고 있어 다양한 시장개척이 필요하다. 시장조사업체 스페리컬 인사이트 앤 컨설팅은 오는 2035년까지 전 세계 국방비 지출액이 연평균 8%씩 늘어날 것으로 내다보고 있다.

현대위아는 경량화 105㎜ 자주포 등 모빌리티 기반 화력 체계를 개발해 글로벌 화포 수요에 대응할 계획이다. 이를 위해 현대위아는 2022년 2개였던 방산 분야 연구 조직을 올해 5개까지 늘렸다. 현대위아의 기존 주력 사업은 엔진 모듈이었는데, 지금은 전기차 부품 열관리 사업으로 영역을 확장했다. 내연기관차 중심에서 전기차와 방산 분야로 사업 구조를 재편하고 있다.

수출을 겨냥해 내부조직도 정리 중이다. 현대위아는 칠레에 105㎜ 견인포를 수출한 경험이 있고, 인도네시아에는 2009~2015년 105㎜ 견인포 54문과 155㎜ 견인포 18문을 수출한 바 있다. 방산 수출 등 영역을 확대하기 위해 49년간 유지해온 모태 사업인 공작기계 사업부를 릴슨프라이빗에쿼티·스맥 컨소시엄에 3400억원에 매각했다. 2017년부터 6년 연속 적자를 기록한 사업부였다.





국제 방산전시회 참여도 적극적이다. 2023년 2월 아랍에미리트(UAE) '2023 국제방위산업전'(IDEX), 2024년 2월 사우디아라비아 'WDS 2024', 올해 4월 페루 'SITDEF 2025', 6월 인도네시아 'INDO Defence 2025' 등 해외 방산전시회에 잇따라 참가했다. 올해는 동유럽 최대 방산전시회인 'MSPO 2025'에 참가한다. MS는 내달 2일부터 5일(현지시간)까지 폴란드 키엘체에서 열린다. 작년 MSPO에서도 기아와 105㎜ 곡사포와 소형전술차(KLTV)를 결합한 무기를 함께 선보였다.





