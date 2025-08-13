송춘수 NH농협손보 대표 "농기계사고 생명직결 중대재해"

12일 경남 합천 율곡농협 캠페인·안전용품 기증
농촌진흥청 교육 이수하면 농기계보험 3% 할인
NH농협손해보험은 12일 경남 합천 율곡농협에서 2025년 농기계 사고 예방 캠페인을 진행하고 농기계 무상 점검과 안전용품 기증을 실시했다고 13일 밝혔다.
행사에는 송춘수 NH농협손보 대표이사를 비롯해 강호윤 율곡농협 조합장, 류길년 농협 경남본부장 등 관계자와 농업인 100여 명이 참석했다.
송 대표는 "농기계 사고는 한순간의 실수로 생명과 직결되는 중대한 재해로 이어질 수 있다"며 "지속적인 예방 캠페인을 통해 농가의 안전망을 강화하겠다"고 강조했다.
NH농협손보는 2012년부터 매년 캠페인을 진행하고 있다. 농기계 사고를 사전에 예방하고 농업인의 안전 의식을 높이는 게 목적이다.
농기계 전문가의 안전 교육을 통해 농업인들은 기계 점검 요령과 사고 대응법을 익혔다. 트랙터, 콤바인 등 농기계 무상 점검을 했다. 발광다이오드(LED) 안전삼각대와 차량용 소화기 등 안전용품도 현장에서 전달했다.
NH농협손보는 농촌진흥청이 주관하는 농업인 안전교육을 보험료 할인 혜택과 연계해 교육 실효성을 높였다. 교육을 이수한 농업인은 농기계종합보험 보험료의 3%를 할인받을 수 있다.
농기계종합보험은 지역 농·축협에서 가입하면 된다. 트랙터, 콤바인, 경운기 등 16종의 농기계 사고를 보장한다. 정부가 보험료의 50%를 지원하고 지자체에 따라 추가 지원도 받을 수 있다.
