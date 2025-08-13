인천 덕적도 '1시간 150㎜' 폭우…호우경보 발효

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

열흘전 무안 넘어서

인천 옹진군 덕적도에 1시간 동안 150㎜에 육박하는 폭우가 쏟아졌다.

울산시 남구 한 거리에서 시민들이 우산을 쓰고 있다. 연합뉴스

기상청 자동기상관측장비(AWS) 관측기록에 따르면 13일 오전 8시 14분부터 오전 9시 14분까지 옹진군 덕적면 북리에 1시간 동안 내린 비의 양은 149.2㎜로 집계됐다.

현재 수도권 북부지역과 남부지역에 호우특보가 발효된 상태로 인천에는 호우경보가 내려졌다. 우리나라까지 세력을 확장한 북태평양고기압, 제11호 태풍 버들이 끌어올리는 고온다습한 공기, 북쪽에서 내려오는 건조한 공기가 충돌하며 폭 좁은 비구름대가 형성된 상태다.

특히 정체전선상 발달한 중규모 저기압 앞쪽으로 하층제트(고도 약 1.5㎞ 대기 하층에서 부는 빠른 바람)가 불며 수증기를 다량 공급, 수도권과 강원에 집중호우가 쏟아질 전망이다.





앞서 지난 3일 전남 무안군 망운면 무안공항과 전남 함평군 함평읍 기각리에 1시간 동안 140㎜가 넘는 비가 내렸다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

