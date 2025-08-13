상반기 벤처투자 5조7000억원…전년 比 3.5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 상반기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향 발표

올해 상반기 신규 벤처투자 규모는 5조7000억원으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했다.

13일 중소벤처기업부는 올해 상반기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향을 발표하며 이같이 밝혔다. 업종별 투자실적을 보면, 바이오·의료 분야 투자가 1240억원 증가하며 가장 큰 폭으로 증가했다. 또 게임 분야의 전년 동기 대비 투자 증가율이 100%로 가장 높았다.

벤처투자회사·조합 기준으로 300억원 이상 투자를 유치한 기업의 수는 지난해 상반기 1개사에서 올해 5개사로 늘어나는 등 일부 기업에 큰 규모의 투자가 이뤄져 기업당 투자 규모도 전년 동기 대비 증가했다.

상반기 벤처펀드 결성 규모는 6조2000억원으로 전년동기 대비 19.4% 증가했다. 출자자 유형별로 보면, 정책금융은 전년 대비 8%, 민간부문은 22% 증가했다. 민간 부문에서는 연기금·공제회와 일반법인의 출자가 전년 대비 130%, 58% 증가해 상승세를 견인했다.

상반기 벤처투자회사·조합의 투자를 받은 기업 중 '퓨리오사AI'와 '비나우'가 처음으로 기업가치 1조원 이상으로 평가를 받으며 투자를 유치했다. 퓨리오사AI는 인공지능(AI) 반도체를 설계하고, 비나우는 화장품을 생산·판매하는 기업이다. 국내 벤처투자 시장에서의 AI와 K-뷰티의 강세를 확인할 수 있다.





한성숙 중기부 장관은 "벤처투자가 전년 대비 증가하고, 민간자금 출자 증가로 펀드 결성이 크게 증가한 것은 매우 긍정적인 신호"라며, "앞으로도 유망한 기업이 벤처투자를 통해 성장하고 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"라고 말했다.





김철현 기자

