우미건설, '원주역 우미린 더 스텔라' 분양…견본주택 14일 개관

927가구 대단지

우미건설이 강원 원주시 남원주역세권에 들어서는 '원주역 우미린 더 스텔라' 견본주택을 열고 분양에 들어간다고 13일 밝혔다. 청약은 오는 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 접수를 실시한다. 당첨자는 26일 발표되며, 계약은 다음달 8~11일 진행된다.

단지는 남원주역세권 AC-5블록에 들어서며 지하 3층~지상 43층, 5개 동 927가구 규모다. 전 가구가 전용 84㎡ 단일면적으로 구성됐다. 지난해 완판된 '원주역 우미린 더 스카이' 후속 단지로, 두 단지를 합치면 1827가구 규모의 브랜드 타운이 된다.

강원 원주시 남원주역세권 '원주역 우미린 더 스텔라' 투시도. 우미건설 제공

KTX 원주역을 걸어서 이용할 수 있는 초역세권 입지에다 2028년 개통 예정인 경강선 여주~원주 복선전철과 GTX-D 노선 정차 추진이 이어지고 있다. 사업이 완료되면 강원권에서 유일하게 판교·강남 직결 노선을 갖추게 돼 가치 상승이 예상된다.

교육 여건도 개선된다. 단지 앞에 남원주역세권 초등학교(가칭)가 들어설 예정이며, 중학교 부지도 계획돼 있다. 무실동 이마트, 학원가, 관공서 등 생활 편의시설도 가깝다.

단지는 남향 위주의 배치와 넉넉한 동 간 거리로 채광·통풍·개방감을 높였다. 지상 주차장을 없애고 중앙광장, 어린이놀이터 등 조경 공간을 마련했으며, 피트니스·골프연습장·스터디룸·사우나·주민카페 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖췄다. 에어클린시스템, 사물인터넷(IoT) 기기 제어, 무인택배시스템도 적용된다.





견본주택은 14일 원주시 단계동 종합버스터미널 인근에 마련된다.





최서윤 기자

