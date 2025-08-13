코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국발 훈풍에 양 시장 동반 상승 출발

13일 코스피와 코스닥 양 시장이 미국 뉴욕 증시 강세에 힘입어 나란히 상승 출발했다.

연합뉴스

AD

이날 오전 9시 10분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.82% 뛴 3216.15를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 1.11% 오른 3225.40을 나타내며 강세로 출발한 뒤 소폭 빠지고 있다.

투자자별로는 개인이 680억원을 순매수하고 있고 외국인과 기관이 각각 206억원, 640억원을 내다 팔고 있다.

대다수 업종이 상승세다. 전기·가스(2.59%) 의료·정밀기기(2.24%) 운송장비·부품(1.48%) 금융(1.31%) 증권(1.22%) 전기·전자(0.93%) 제조(0.85%) 운송·창고(0.82%) 기계·장비(0.80%) 보험(0.66%) 제약(0.56%) 유통(0.54%) 등의 순으로 오르고 있다. 반면 오락·문화(-0.81%) 음식료·담배(-0.63%) 통신(-0.39%) IT서비스(0.34%) 화학(-0.29%) 등은 빠지고 있다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자(0.70%) SK하이닉스(2.42%) 삼성바이오로직스(0.78%) 현대차(1.17%) KB금융(0.70%) 두산에너빌리티(1.07%) HD현대중공업(3.84%) 기아(1.28%) 등이 오르는 반면 LG에너지솔루션(0.90%) 한화에어로스페이스(0.94%) 셀트리온(0.06%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 0.57% 뛴 811.80을 나타내고 있다. 전장보다 1.16% 오른 816.54에 출발한 직후 상승분을 일부 반납해 코스피와 유사한 흐름을 보인다.

개인이 539억원을 사들이며 지수를 끌어올리는 가운데 외국인과 기관이 각각 459억원, 61억원을 순매도하고 있다.

대부분 업종이 상승하고 있다. 기계·장비(2.05%) 비금속(1.99%) 섬유·의류(1.27%) 통신(1.19%) 운송장비·부품(1.01%) 화학(0.99%) 제조(0.97%) 의료·정밀기기(0.80%) 전기·전자(0.72%) 등이 오르는 반면 오락·문화(-2.64%) IT서비스(-1.01%) 운송·창고(-0.27%) 금속(-0.20%) 등이 하락세다.





AD

시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠(-0.15%) 에코프로(-0.70%) 등 이차전지주가 약세를 보이는 가운데 알테오젠(0.69%) 펩트론(0.16%) 파마리서치(1.94%) 리가켐바이오(2.84%) HLB(0.73%) 레인보우로보틱스(0.55%) 삼천당제약(0.82%) 에이비엘바이오(2.46%) 등이 오르고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>