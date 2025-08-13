롯데카드, 국내최고 보안관리체계 ISMS-P 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금보원 인증…개인정보보호까지 관리체계 영역 확대

롯데카드는 금융보안원으로부터 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

롯데카드가 금융보안원(FSI)로부터 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득하고 12일 서울 여의도 금융보안원 사무소에서 인증 수여식을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 최용혁 롯데카드 정보보호최고책임자(CISO)와 오중효 금보원 자율보안본부·디지털전략본부장. 롯데카드

인증 수여식은 전날 금보원 여의도 사무소에서 최용혁 롯데카드 정보보호최고책임자(CISO)와 오중효 금보원 자율보안본부·디지털전략본부장이 참석한 가운데 진행됐다.

ISMS-P 인증은 사이버 침해 위협에 효과적으로 대응할 수 있는지, 기업 정보보호 체계와 고객의 개인정보보호 관리체계가 적합하게 운영되는지 심사하는 인증 제도다. 국내 최고 수준의 관리체계 인증으로 평가받는다.

롯데카드는 인증 취득에 필요한 평가 기준인 관리체계 수립 및 운영, 보호 대책 요구사항, 개인정보 처리 단계별 요구사항 총 3개의 영역에서 101개 인증 기준에 대한 심사를 받고 인증을 획득했다.

앞서 롯데카드는 2008년 국제표준 ISO27001(정보보호 관리체계) 인증을 최초 취득한 이후 2017년 국제 브랜드사 공동 데이터 보안 표준인 PCI DSS 인증을 따내는 등 보안 역량을 강화해왔다.





롯데카드 관계자는 "정보 수집부터 이용, 보유, 제공, 파기에 이르기까지 전 과정에서 최고 수준의 보호 체계를 갖추기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

