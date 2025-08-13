Arm, 개발자용 '신경망 GPU' 공개…온디바이스 AI 시대 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온디바이스에서 대규모 그래픽 구현

그래픽 개발 키트로 즉시 개발 가능

2026년까지 신경망 가속기 도입

글로벌 컴퓨팅 플랫폼 Arm이 그래픽·모바일 업계를 겨냥한 차세대 신경망 기술을 선보이며 온디바이스 AI 경쟁에 불을 지폈다.

Arm은 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 컴퓨터 그래픽 컨퍼런스 '시그래프(SIGGRAPH)'에서 업계 최초 'Arm 신경망 GPU(그래픽처리장치)' 기술을 공개하고, 2026년부터 전용 신경망 가속기를 Arm GPU에 도입한다고 밝혔다.

이 기술은 그래픽 렌더링용 GPU 성능을 크게 높인다. 특히 모바일 게임을 비롯한 연산집약적 모바일 콘텐츠에서 GPU 작업량을 최대 50%까지 절감한다.

Arm 신경망 GPU(그래픽처리장치) 기술 관련 이미지. Arm.

Arm은 이날 '신경망 그래픽 개발 키트'도 공개했다. 이 키트는 AI(인공지능) 기반 렌더링을 기존 워크플로우에 통합할 수 있도록 설계돼, 개발자들이 하드웨어 출시보다 1년 앞서 개발을 시작할 수 있게 한다. Arm의 모든 신경망 기술은 완전 개방형으로 제공되며, 여기에는 모델 아키텍처, 가중치와 모델 재학습에 필요한 도구가 포함된다.

지원 파트너사는 엔듀어링 게임즈, 에픽게임즈(언리얼 엔진), 넷이즈 게임즈, 수모 디지털, 텐센트 게임즈, 트래버스 리서치 등이다.

Arm은 2026년까지 AI를 통해 렌더링 부하를 늘리지 않고도 프레임 속도를 두 배로 높이는 '신경망 프레임 속도 업스케일링'과 픽셀당 광선 수를 줄여 모바일에서 실시간 경로 추적을 가능하게 하는 '신경망 슈퍼 샘플링 및 디노이징'을 도입해 신경망 기술 애플리케이션 로드맵을 확장할 계획이다. 두 기술 모두 하드웨어 출시 이전에 제공될 예정이다.

이를 통해 Arm은 개방적이고 접근성이 뛰어나며 현실 환경 성능에 최적화된 신경망 그래픽을 구현할 수 있게 된다. 통합된 개방형 플랫폼을 제공해 Arm 기반의 다양한 온디바이스 경험 전반에 AI를 보다 쉽게 배포할 수 있도록 지원할 계획이다.





게런트 노스 Arm AI·개발자 플랫폼 부문 펠로우는 "이번 발표는 모바일에서 데스크톱 수준의 신경망 그래픽이 본격 도입됐음을 의미하며, 온디바이스 AI 전환의 최전선에 있는 게임 개발자들에게 중요한 이정표가 될 것"이라며 "게임뿐만 아니라 신경망 기반 카메라 워크로드 등 다양한 애플리케이션에도 적용돼 온디바이스에서 대규모로 그래픽을 구현할 수 있는 도구를 제공한다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

