엠젠솔루션, KT와 화성 자동차 부품공장에 'AI 인프라관제 시스템' 공급

통합보안·재난안전 솔루션 전문기업 엠젠솔루션이 케이티(KT)와 협력해 경기도 화성시 소재 자동차 부품 제조공장에 '인공지능(AI) 기반 인프라관제 시스템'을 공급하는 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 사업에서 엠젠솔루션은 자회사인 현대인프라코어와 함께 KT를 통해 AI 통합관제 솔루션을 포함한 '지능형 영상 관제 및 인프라 감시 시스템'을 공급할 예정이다.

이 시스템은 AI 영상분석 기술을 기반으로 공장 내 각종 재난안전 관련 사고를 실시간으로 감지하고 자동으로 대응할 수 있어 골든타임 내에 신속한 대처를 할 수 있다. 실제 실제 딥러닝 기반의 위험요소 자동 탐지 및 오류 수정 기능을 탑재해 일반적인 폐쇄회로(CCTV) 감시를 넘어 지능형 판단과 자동 실행이 가능하다. 특히 긴급 상황 외에도 작업장 내 특수재난에 대한 선별적 탐지가 가능해 관할 소방서 및 지방자치단체와의 신속한 정보 공유와 대응 연계가 신속하게 이뤄질 수 있다.

최근 산업현장에서 안전관리 수요는 꾸준히 증가하는 추세다. 고용노동부에 따르면 지난해 산업재해로 인한 사망자는 589명으로, 여전히 하루 1.5명이 산업현장에서 목숨을 잃고 있는 상황이다. 이에 따라 정부는 중대재해처벌법 시행 등을 통해 기업의 안전관리 책임을 강화하고 있으며, 기업들 역시 스마트 안전 시스템 도입에 적극 나서고 있다.

엠젠솔루션은 앞으로도 국내 주요 지자체와 공공기관, 일반 기업을 대상으로 재난안전, 보안관제, 스마트시티 관련 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





엠젠솔루션 관계자는 "최근 산업현장에서의 안전관리 수요가 빠르게 증가하는 가운데 이번 계약은 우리의 기술력과 시장 신뢰를 입증하는 사례"라며 "향후에도 다양한 산업 현장에 최적화된 AI 기반 재난·보안 통합관제 시스템을 지속 공급해 공공과 민간을 아우르는 스마트 안전 인프라 구축에 기여하겠다"고 말했다.





