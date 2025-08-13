부산대, 세포 프린팅으로 ‘혈관 구조 구현’ 피부 패치 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

격자형 패턴이 재생 효과 최고



난치성 상처 치료 새 기준 제시

세포 프린팅으로 혈관 구조를 구현한 인공 피부 패치가 개발됐다.

광범위한 만성 상처 치료의 새 돌파구로 평가된다.

부산대(총장 최재원)는 의생명융합공학부 김병수 교수 연구팀이 상처 치유에 핵심적인 혈관 구조를 사전 설계해 인공 피부 패치에 구현하는 세포 프린팅 기술을 개발하고 그 치료 효과를 과학적으로 입증했다고 13일 전했다.

왼쪽부터 김병수, 조원우, 그 가오, 알빈드 쿠마 수클라, 안민준. 부산대 제공

연구팀은 점(dot), 선(line), 격자(grid) 등 3가지 혈관 패턴을 비교·분석한 결과, 격자형 구조가 혈류 유도와 상처 회복 속도에서 가장 뛰어난 성능을 보였다고 설명했다. 이번 연구는 난치성 상처 치료를 위한 맞춤형 혈관화 조직 설계의 새로운 기준을 제시했다.

연구팀은 동물 피부 유래 물질을 기반으로 혈관 내피세포와 지방줄기세포를 넣은 광반응성 바이오잉크를 개발했다. 이어 자체 제작한 LED 광원 융합 3D 바이오프린팅 장비를 활용해 세포를 원하는 위치에 정밀하게 인쇄·고정, 사전 설계한 혈관 구조를 피부 패치에 구현했다.

실험 결과 격자형 패치는 기존 무작위 배치 방식보다 빠른 회복과 높은 재현성을 보였다. 세포-지지체 접촉면적 증가가 혈관생성 관련 유전자를 활성화하는 메커니즘도 규명했다.

김병수 교수는 "최적화된 혈관 구조를 구현해 만성 상처의 빠른 회복과 조직 통합 가능성을 확인했다"며 "향후 환자 맞춤형 피부재생 치료제와 다양한 혈관화 조직 치료제로 확대할 것"이라고 말했다.





이번 논문은 국제학술지 '바이오머티리얼즈(Biomaterials)' 8월 2일 자 온라인판에 게재됐으며, 2026년 2월호에 실릴 예정이다. 연구는 한국연구재단 우수신진연구자지원사업, 기초의과학연구센터(MRC), 산업부 알키미스트프로젝트 지원을 받았다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

