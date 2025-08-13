삼성전자, '키친핏 맥스' 디자인 적용한 김치냉장고 신제품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주방 가구에 빈틈 없이 딱 맞는 디자인

좌우 4㎜ 간격만으로 빌트인 가전처럼 설치

가구 간섭 없이 108도까지 냉장고 문 활짝

김치 맛 살리는 '유산균 아삭 숙성'

'아삭 김치' 모드로 김치 5.7배 더 아삭

삼성전자는 13일 '키친핏 맥스 디자인'과 강화된 김치 숙성·저장 성능을 갖춘 '비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스' 김치냉장고 신제품을 출시한다고 밝혔다.

삼성전자 모델이 '비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스' 김치냉장고 신제품을 소개하고 있다. 사진=삼성전자

이번 신제품은 키친핏 맥스 디자인으로 만들어져, 냉장고와 가구장 사이 좌우 4㎜ 간격만 있으면 빌트인 가전처럼 냉장고 장에 딱 맞게 설치할 수 있다. 또한 냉장고 문도 주변 가구에 닿지 않으면서 108도까지 활짝 열 수 있다. 키친핏 맥스 디자인의 일반 냉장고와 나란히 설치할 경우엔 마치 하나의 제품처럼 깔끔한 주방 인테리어를 완성할 수 있고 약 1000ℓ 대용량으로 식재료를 넉넉하게 보관할 수 있다.

신제품은 최적의 김치 맛을 내는 '유산균 아삭 숙성' 기능을 새롭게 적용하기도 했다. 유산균 아삭 숙성 기능은 상큼하고 개운한 김치 맛을 내는 류코노스톡 유산균이 잘 성장할 수 있는 최적의 온도에 빠르게 도달할 수 있도록 한다. 이 기능을 사용하면 김치 표준 보관 모드 대비 최대 118배 많은 류코노스톡 유산균을 발생시켜 시원하면서 단맛과 톡 쏘는 탄산의 맛을 극대화해주고 김치를 5.7배 더 아삭하게 유지해준다.

편의 기능도 향상됐다. '오토 오픈 도어' 기능과 빅스비 음성 인식 기능을 탑재해 양손에 무거운 김치통을 들고 있을 때도 도어 앞쪽의 센서를 가볍게 터치하거나 "김치 냉장고 문 열어줘"라고 음성으로 명령하면 쉽게 문을 열 수 있다. 특히 사용자는 빅스비를 통해 음성으로 냉장고 모드 확인이나 변경, 상태 체크까지 할 수 있다.

이 밖에도 맞춤숙성실, 냄새케어 안심 김치통, 인공지능(AI) 정온 모드, 메탈쿨링 등 기존의 차별화된 김치냉장고 기능들도 그대로 갖췄다. '맞춤숙성실'은 육즙 손실 걱정 없는 육류 해동부터 보관이 까다롭고 후숙이 필요한 과일들까지 신선하게 숙성 가능해 식재료를 최적의 상태로 숙성할 수 있다. '냄새케어 안심 김치통'은 김치통 뚜껑에 적용된 냄새 저감 필터가 김치가 숙성되면서 나오는 이산화탄소를 흡수해 김치 냄새 배출을 최대 75% 줄여준다.

'AI 정온 모드'는 사용자의 냉장고 사용 패턴에 따른 맞춤 운전으로 온도 상승 폭을 최소화해 음식을 신선하게 보관해준다. 예를 들어 냉장고 문을 자주 여닫지 않은 시간대에 성에 제거를 진행해 내부 온도 상승 폭을 최소 범위로 관리해준다. 또한 메탈쿨링 커튼이 앞에서 오는 외부 공기를 차단해주고 메탈쿨링 커버와 선반이 뒤와 밑에서 내부 온도변화를 최소화 해줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있다.

비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스 신제품은 클린 화이트?에센셜 베이지?에센셜 화이트 등 총 7가지 색상으로 출시된다. 출고가는 258만원~365만원이다. 프리스탠딩 타입(487ℓ~586ℓ)의 김치냉장고도 8월 중 순차 출시 예정이며, 출고가는 255만원~441만원이다.

삼성전자는 오는 31일까지 삼성닷컴에서 신제품을 구매한 고객에게 30만원 상당의 혜택을 제공한다. 9월 30일까지 김치냉장고 신제품 구매 후 후기를 작성한 고객에게는 30만원 상당의 밀폐 용기를 증정하고 4㎜ 간격, 빅스비 등 신기능 이미지를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 추첨을 통해 1000명에게 네이버페이 포인트를 증정하는 이벤트도 진행한다.





문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스는 2019년 처음 선보인 키친핏 기술을 한층 더 진화시켜 완벽한 빌트인 가전 인테리어를 완성할 수 있도록 했다"면서 "앞으로도 제품 성능과 디자인, 사용성까지 고객 맞춤형 혁신 제품을 지속 선보일 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

