밀착하는 김정은-푸틴…北, 첫 외국정상 간 통화 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조선중앙통신은 지난 12일 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전화 통화했다고 13일 보도했다. 북한 최고지도자가 외국 정상과 통화한 것이 공개된 것은 이번이 처음이다. 지난해 6월 러시아와 북한의 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약' 체결 이후 '혈맹'으로 발전한 양측 관계를 드러낸다.

연합뉴스

AD

김 위원장은 통화에서 "조선민주주의인민공화국은 조로(북러) 간 조약의 정신에 언제나 충실할 것이며 앞으로도 로씨야(러시아) 지도부가 취하게 될 모든 조치들에 대해 전적으로 지지할 것이라는 데 대하여 굳게 확언하시였다"고 통신은 전했다.

이번 통화에선 오는 15일 미 알래스카에서 열릴 도널드 트럼프 미국 대통령과 푸틴 대통령 간의 정상회담과 관련한 상황이 공유됐을 것으로 보인다. 미·러정상회담이 이틀 앞으로 다가온 만큼, 푸틴 대통령이 김 위원장 의중을 트럼프 대통령에게 전달할 가능성도 제기된다.





AD

한편 크렘린궁은 "푸틴 대통령은 우크라이나에 침략받은 접경지 쿠르스크 영토를 해방하는 동안 북한이 제공한 지원과 북한군이 보여준 용기와 영웅심, 헌신에 대해 김 위원장에 감사를 표했다"고 전했다





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>