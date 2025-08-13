전남도, 저탄소농산물 인증면적 '전국 1위' 달성 청신호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하반기 신청면적 2,569ha

올해 목표 112% 달성 전망

확대계획 전략적 수립 성과

전라남도 올해 처음으로 설정한 저탄소 농산물 인증 면적 전국 1위 목표 달성을 위해 속도를 내고 있다. 전남도 제공

전라남도는 저탄소 농산물 시장 선점을 위해 올해 처음으로 설정한 저탄소 농산물 인증 면적 전국 1위 목표 달성에 청신호가 켜졌다고 밝혔다.

13일 한국농업기술진흥원에 따르면 전남도의 올 하반기 저탄소 농산물 인증 신규 신청 면적이 전국 92%를 차지하는 2,569㏊로, 총 6,884㏊에 이를 것으로 예상된다.

이는 전남도가 올해 전국 1위를 목표로 한 저탄소 인증 면적 6,160㏊(기존 1,660㏊·신규 4,500㏊)의 112%에 달하는 수준이다.

실제 지난 1월부터 5차례 실시한 저탄소 농산물 인증 교육에 760여 명이 참석하는 등 농업인의 관심도 뜨겁다.

이처럼 저탄소 농산물 인증 신규 신청 면적이 가장 많은 것은 전국 50% 이상을 차지하는 친환경농업 기반과 전국 최초로 인증 확대 계획을 전략적으로 수립한 결과로 풀이된다.

특히 ▲친환경 벼 등 단지별 단체 신청 유도 ▲순회 설명회 ▲인증 현장 평가 적극적 대응 ▲전국 유일 전남도에 한해 2회 교육 추가 실시 건의 등 노력이 주효했다는 분석이다.

이번에 신청한 농가에 대해선 7월 서류 평가를 통해 대상자를 확정하고, 8월부터 탄소 절감 기술 실천 현장 확인과 저탄소 농업 컨설팅 실시 과정 등을 거쳐 12월에 인증서를 발급한다.





김영석 전남도 친환경농업과장은 "기후변화 등으로 녹색제품에 대한 가치 소비문화가 확산함에 따라 저탄소 농산물 시장 선점이 시급하다"며 "앞으로 ESG 경영 기업, 수도권 자치단체, 전문유통업체 등과 협력을 강화해 안정적인 판로를 확보하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

