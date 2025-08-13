시흥시, 목감미디어아트전시관 명칭 24일까지 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목감어울림센터 내에 10월 개관

AI·AR·VR등 결합 미디어아트 전시

경기도 시흥시는 '시흥시 목감미디어아트전시관(가칭)'의 공식 명칭을 24일까지 공모한다.

전시관은 조남동 674 목감어울림센터 2층에 237㎡ 규모로 마련돼 10월 개관한다. 전시관은 디지털·인공지능(AI)·증강현실(AR)·가상현실(VR) 등 첨단 기술과 시각예술이 결합한 미디어아트를 전시하는 공간으로 운영된다. 이와 함께 설치미술, 교육, 행사 등 다양한 프로그램을 통해 시민들에게 새로운 문화·예술 경험을 제공하는 복합 전시 공간으로 활용한다.

공모에는 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 명칭은 전시관의 정체성과 목적을 반영하고, 명료성·상징성·창의성·대중성·지역 연계성을 갖춰야 한다.

시는 전문가 심사와 시민 선호도 조사를 통해 명칭을 선정할 예정이다. 참여자 중 추첨을 통해 30명에게는 모바일 쿠폰을 증정한다.





자세한 내용은 시흥시청 누리집의 '시정소식-시정정보-고시/공고' 게시판에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

