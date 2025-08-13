[날씨]중부지방 '많은 비'…이틀간 최대 200㎜

수요일인 13일 중부 지방에 많은 비가 내리겠다. 인천·경기 북부와 서해5도는 최대 200㎜ 이상, 강원 준·북부 내륙은 150㎜ 이상 비가 쏟아지는 곳도 있겠다. 충남 북부와 충북 중·북부 30∼80㎜, 충청권 남부 20∼60㎜, 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다.

서울 동북·서남·서북권에 호우주의보

수요일인 13일 중부 지방에 많은 비가 내리겠다.

광주 서구 치평동에서 한 시민이 우산을 쓰고 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 14일까지 예상 강수량은 수도권 50∼150㎜, 강원 내륙·산지 30∼100㎜이다. 인천·경기 북부와 서해5도는 최대 200㎜ 이상, 강원 준·북부 내륙은 150㎜ 이상 비가 쏟아지는 곳도 있겠다. 충남 북부와 충북 중·북부 30∼80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상), 충청권 남부 20∼60㎜, 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다. 13일 하루 전라권과 경상권은 5∼40㎜, 제주도는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.

현재 서울 동북·서남·서북권에는 호우주의보를 발효됐다. 호우주의보는 3시간 동안의 강우량이 60㎜ 이상, 또는 12시간 동안의 강우량이 110㎜ 이상으로 예상될 때 내려진다. 우산을 써도 무릎 아래가 다 젖을 정도로 계곡물 및 하천 범람 등 사고에 유의해야 한다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 26.1도, 인천 25.0도, 수원 23.4도, 춘천 23.4도, 강릉 23.1도, 청주 24.3도, 대전 23.5도, 전주 25.4도, 광주 24.3도, 제주 26.3도, 대구 23.5도, 부산 25.1도, 울산 23.4도, 창원 24.3도 등이다.

전국의 낮 최고기온은 26∼34도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 1.5∼3.5ｍ이다.





