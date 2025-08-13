경기도주식회사-킴스클럽, 최대 20% 할인 '중소기업 상생특가 기획전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일까지 킴스클럽 전국 지점서 50여종 판매

24개사 사 제품 최대 20% 할인 판매 예정

경기도와 경기도주식회사가 중소기업 판로 지원 사업의 하나로 대형 유통사인 킴스클럽과 함께하는 '경기도 중소기업 상생특가 기획전'을 진행한다.

'경기도 중소기업 상생특가 기획전' 포스터. 경기도주식회사 제공

기획전은 13일부터 19일까지 킴스클럽 전 지점에서 진행된다. 경기도 소재 우수기업 베스트 상품 대전으로 총 24개 경기도 중소기업의 신선식품 (신선대란, 다대기오이), 가공식품(도시락김, 구운오리), 공산품(디퓨저, 도마) 등 약 50 여종의 다양한 상품을 최대 20% 할인 판매한다.

경기도주식회사는 도내 우수한 중소기업의 유통판로 확대를 지원하기 위해 올해 3월부터 킴스클럽과 함께 '상생특가전' 행사를 통해 38억원의 거래액을 기록한 바 있다.





지난해에 이어 올해도 중소기업 제품 소개를 이어가고 있는 기획전은 모바일 안내장(DM)과 카카오 플러스 친구 알리기 등을 통해서도 홍보를 지원한다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

