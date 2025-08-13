기업 연체율 6년반만에 최고…중소기업 자금난 심화 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①은행 기업대출금 연체율 0.9%…6년반 만에 최고치
②노란봉투법 앞두고 경영계 '수용·반대' 줄타기
③'한국형 오펜하이머' 양성…4대 과기원 AI 인재 허브로
○뉴욕증시 7월 CPI 發 금리인하 기대에 일제 랠리
○근원 CPI는 3.1% 올라 금리 전망 변수
○차입 비용 하락 수혜 예상되는 소형주 강세
■ 돈 빌리고 갚지도 못하는 기업들…6년반 만에 최고치
○2018년 11월 이후 6년6개월 만에 최고치
○내수 부진에 중소기업 대출 연체율 치솟아
■ "1년 내내 교섭, 경제 초토화"…노란봉투법 '수용 불가' 3가지 이유
○"수용 불가, 절충 언급할 수 없어"
○'손해배상 상한·급여압류 금지' 대안
■ 한국형 오펜하이머 키운다…"AI 선도 위해 4대 과기원 정책·재정 지원"
○조기 박사 학위 통한 오펜하이머 양성
○내년도 정부 예산안에 사업 포함 예정
그래픽 뉴스 : 예금보호한도 1억원 시대… 저축은행 양극화 심해진다
○9월부터 예금보호한도 5000만원에서 1억원으로 상향
○저축은행으로 자금이동 가능성 커져
○대형 저축은행으로 자금 몰릴 가능성 있어 양극화 우려도
the Chart : 저금리에 뛰는 코스피…지수연동예금이 뜨는 이유
○정기예금에 주가지수 수익 더한 구조
○원금보장에 정기예금보다 금리 높아 인기
○7개월간 5조 판매…작년 실적의 70% 넘어
