한국기본간호학회, 세종충남대학교병원서 교수임상연수

세종충남대학교병원서 12일 진행된 한국기본간호학회의 교수 임상연수가 마무리 되고 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. /사진= 대외협력홍보팀 제공

세종 충남대학교병원은 헬스케어센터 5층 보듬홀에서 한국 기본간호학회 회원 20명이 참여한 가운데 교수 임상 연수를 12일 개최했다.

병원 측에 따르면 이날 연수는 조성숙 간호부장의 환영사와 최동원 한국 기본간호학회장 인사말, 손현진 간호행정과장의 병원 연수 프로그램 안내를 시작으로, 윤선진 감염관리팀장의 유행성 감염병 관리, 장민선 교육 전담간호사의 간호 현장에서의 스마트시스템 활용, 손현진 간호행정과장의 최신 간호 및 진료 물품-활용과 관리를 주제로 강연이 진행됐다.





강연 이후에는 첨단 스마트병원으로 구축된 병원의 주요 시설을 둘러보고 회원간 소통과 질의응답 시간을 갖기도 했다. 1982년 창립된 한국 기본간호학회는 한국 간호 역사의 한 축을 맡아 기본 간호학의 교육과 연구, 실무발전에 기여하며 다양한 학술 활동을 펼치고 있다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



