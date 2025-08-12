[유럽개장]혼조세 출발…英 0.25%↑·獨 0.05%↓

12일 유럽의 주요 증시가 혼조세로 출발했다.

영국 FTSE 지수는 전 거래일 대비 0.25% 오른 9152.70을, 프랑스 CAC 지수는 0.45% 상승한 7733.50을 기록 중이다.





반면 독일 DAX 지수는 전장 대비 0.05% 내린 2만4059.34에 거래되고 있다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

