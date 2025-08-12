틱톡-올리브영, 첫 협력광고 세미나 성료…30여 브랜드와 실전 성장 전략 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 틱톡 협력광고, 발견에서 구매까지 최적화... 틱톡 유저풀과 실시간 관리로 신규 고객 확보와 구매 전환 동시 달성

- 100개 이상 브랜드가 선택한 솔루션, 평균 ROAS 500% 넘어... 올영세일 기간에도 입증된 효과

[지난 7일, 서울 성동구 올리브영N 성수에서 열린 협력광고 세미나에서 박상협틱톡 클라이언트 파트너가 협력광고의 필요성과 효과를 소개하고 있다]

글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)과 CJ올리브영(이하 올리브영)이 공동 주최한 협력광고 세미나가 지난 7일, 서울 성동구 올리브영N 성수에서 성공적으로 열렸다. 이번 세미나에는 30여 개의 뷰티 브랜드가 참석해 틱톡 협력광고 솔루션을 활용한 실전 성장 전략과 다가오는 올영세일을 대비한 마케팅 방안을 공유했다.

틱톡 협력광고는 올리브영 입점 브랜드가 틱톡의 고유 유저풀과 숏폼 콘텐츠를 활용해 신규 고객을 효과적으로 확보하고, 구매까지 최적화할 수 있는 퍼포먼스 마케팅 솔루션이다. 기존의 광고가 틱톡 광고를 통해 올리브영 웹사이트나 앱으로 소비자를 유도하는 데 그쳤다면, 협력광고 솔루션은 이용자들의 행동을 실시간으로 분석·관리해 최종 구매까지 이끄는 점에서 효율성을 크게 높인다.

틱톡 협력광고는 2024년 초 공식 런칭 이후, 현재 100여 개 이상의 브랜드가 활용 중이다. 특히 지난 6월 올영세일 기간에는 협력광고를 활용한 브랜드들이 평균 500% 이상의 ROAS(광고 투자 대비 수익)를 달성하며 실질적인 효과를 입증했다.

이번 세미나에서 틱톡은 협력광고 운영 방식뿐 아니라 고성과를 위한 크리에이티브 제작법과 세일 기간 활용 전략까지 협력광고의 A to Z를 실전 중심으로 소개했으며, 올리브영은 자사 소비자 데이터 분석을 기반으로 한 올영세일 마케팅 트렌드를 공유했다.

행사는 올리브영 임소영 리테일 미디어 컨설턴트의 오프닝 발표로 시작됐다. 임 컨설턴트는 협력사들이 올리브영의 다양한 미디어를 통해 온·오프라인에서 성공할 수 있도록 지원하는 리테일 미디어사업팀의 역할과, 그 중심 프로젝트인 협력광고의 개요와 방향을 간략히 소개했다.

이후 박상협 틱톡 클라이언트 파트너(Client Partner)는 '왜 지금 틱톡에서 올리브영 협력광고를 해야 할까요?'를 주제로 협력광고의 필요성과 효과를 설명했으며, 김지예 틱톡 클라이언트 솔루션 매니저(Client Solutions Manager)는 실제 성공 사례를 바탕으로 '베스트 프랙티스 완전 정복'을 발표해 참여 브랜드에 실질적인 인사이트를 제공했다.

이어 올리브영의 김보경 리테일 미디어 컨설턴트는 올영세일 기간 동안의 소비자 행동 트렌드를 분석해 소개했으며, 조성현 틱톡 브랜드 크리에이티브 컨설턴트(Brand Creative Consultant)는 '몰입에서 전환까지'를 주제로 고성과 크리에이티브 제작법을 제시했다. 마지막으로 최지훈 틱톡 클라이언트 솔루션 팀 리드(Client Solutions Team Lead)는 '올리브영 대세 브랜드는 이렇게 합니다'라는 주제로 실전 전략을 공유하며, 다가오는 올영세일 때 바로 적용 가능한 협력광고의 실제 활용법을 구체적으로 제시했다.





틱톡과 올리브영은 이번 세미나를 통해 참여 브랜드들의 매출과 광고 성과가 한층 더 확대될 것으로 기대하고 있으며, 앞으로 더 많은 브랜드가 틱톡 협력광고를 통해 올리브영에서 우수한 마케팅 성과를 달성할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

