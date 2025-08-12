HK그룹, 빈펄 초청받아 ‘2025 한국-베트남 비즈니스 포럼’ MOU 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HK그룹이12일 서울 롯데호텔 크리스탈볼룸에서개최된 '2025 한국-베트남 비즈니스 포럼'에 베트남 빈그룹 산하의 빈펄(Vinpearl)의 공식 초청을 받아 참석했다고 밝혔다.

이번 행사는 양국 정부와 주요 기업들이 한자리에 모여 관광·경제·문화 분야에서의 전략적 협력 방안을 논의하는 자리로, 베트남 서기장과 대한민국 대통령을 비롯한 주요 인사들이 함께했다.

HK그룹과 빈펄은 지난 수년간 베트남 내 골프ㆍ관광 사업에서 긴밀한 협력 관계를 구축해 왔으며, 이번 MOU를 통해 양사는 프리미엄 골프ㆍ관광 상품 개발과 공동 마케팅 프로젝트를 확대 추진하기로 했다. 특히 양국 간 인적·물적 교류 활성화를 위한 신규 프로그램과 장기적 파트너십 전략이 심도있게 논의됐다.

HK그룹 전대만 회장은 "빈펄과의 파트너십은 단순한 사업 협력을 넘어 양국의 관광 산업 발전과 문화 교류를 선도하는 전략적 동반자 관계"라며, "이번 MOU를 통해 한국과 베트남을 잇는 프리미엄 관광·레저 시장의 새로운 장을 열 것"이라고말했다.





한편, 본 행사 이후 빈펄 대표단은 HK그룹의 신사옥을 방문해 향후 공동 프로젝트 실행 계획과 장기 비전을 공유하는 미팅을 가질 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

