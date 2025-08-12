안정적 투자처로 부상하는 서울 오피스텔 ‘여의도 더 자하’

- 수익률 오르고 가격은 지켜낸 서울 오피스텔… 안정적 투자처로 부상

- 즉시 입주 가능한 프리미엄 오피스텔, 여의도 중심에서 만나다

한국부동산원이 발표한 자료에 따르면, 2024년 1월 전국 평균 오피스텔 수익률은 5.27%였으며, 2025년 6월에는 5.55%까지 상승했다. 수도권은 같은 기간 5.16%에서 5.45%로, 서울은 4.78%에서 4.94%로 각각 올랐다. 전국, 수도권, 서울 모두 약 0.3%포인트 내외의 상승폭을 기록하며 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

또 같은 기간 오피스텔 매매가격지수를 살펴보면, 서울은 2025년 1월부터 6월까지 99.69에서 99.70으로 사실상 변동 없이 유지되며 가격 방어력이 가장 뛰어난 지역으로 나타났다. 반면 전국은 98.20에서 97.57로, 수도권은 98.56에서 98.02로 각각 하락했다. 지방 주요 도시들도 대부분 하락세를 보인 가운데, 서울만이 보합 수준을 유지하며 안정적인 자산가치를 입증했다.

이에 따라 안정적인 임대 수익과 자산가치를 동시에 기대할 수 있는 오피스텔을 투자처로 고려하는 투자자들이 늘고 있다. 특히 금융 중심지인 여의도권역은 직주근접 수요가 풍부하고, 고급 오피스텔에 대한 임대 수요도 풍부하기 때문에 투자자들의 관심이 더욱 증가하는 상황이다.

'여의도 더자하' 오피스텔은 이러한 흐름 속에서 입지적인 장점까지 더해지면서 더욱 관심이 높아지고 있다. 브랜드와 입지, 상품성이 결합된 이 단지는 안정적인 임대 수익은 물론 향후 자산가치 상승까지 기대할 수 있어 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 선택지로 떠오르고 있다.

[‘여의도 더자하’ 오피스텔 투시도]

서울 영등포구 영등포동2가 일원에 자리 잡은 '여의도 더자하'오피스텔은 지하 1층~지상 20층, 1개 동, 전용면적 40~66㎡, 총 115실 규모다. 선시공후분양 오피스텔로 이미 준공을 마치고 입주를 진행 중인 만큼 계약 즉시 입주가 가능한 장점이 있다. 보통 분양 이후 통상 2~3년의 기간이 걸리며 내 집 마련과 임대수익을 얻기까지 오랜 기간이 걸리는 것과 달리 오피스텔 '여의도 더 자하'는 이러한 영향에서 벗어나 있는 만큼 상당한 메리트가 있는 것으로 여겨지고 있다.

특히 '여의도 더자하'오피스텔은 여의도 핵심 입지로 풍부한 배후수요를 품고 있는 단지이기 때문에 공실의 위험이 적다는 점도 장점으로 꼽을 수 있다. 단지가 위치한 서울 여의도는 대한민국 금융의 중심지이자 뛰어난 생활 인프라를 갖춘 지역임에도 불구하고, 신규 주거 공급이 매우 제한되는 만큼 여의도권역에 등장한 신축 주거형 오피스텔이라는 점에서 높은 희소성을 가진다. 게다가 여의도는 대한민국을 대표하는 금융업무지구로서 수많은 기업과 공공기관이 밀집해 있는 것은 물론, 쇼핑, 의료, 문화, 공원 등 일상의 모든 필수 요소들이 집약된 복합생활 중심지로 자리매김하고 있는 만큼 일대 근무하는 직주근접을 원하는 1~2인 가구 및 전문직 종사자들에게 적합한 입지로 주목받고 있다.

인근 환경도 쾌적하다. 여의도권역에 자리 잡고 있어 여의도공원과 한강 등 서울 도심에서 손꼽히는 자연경관을 곧바로 누릴 수 있는 점이다. 덕분에 삭막한 도심을 벗어나기 위해 구태여 멀리 나가지 않고도 단지 주변에서 여유로운 일상이 가능하다. 특히 여의도 공원 및 한강 조망권(일부)까지 더해져 도심 내 안정적이고 품격 있는 주거 공간을 찾는 수요자의 니즈를 충족시키고 있다.

차별화된 커뮤니티 환경도 돋보인다. '여의도 더자하' 오피스텔에는 지상 15층에 헬스장을 마련해 조망권을 누리며 운동할 수 있도록 했다. 조망권에 따라 집값의 가치가 높아지는 것을 미뤄보면, 오피스텔 '여의도 더자하'의 경우 뛰어난 커뮤니티 시설을 확보한 오피스텔로 평가받을 것으로 예상된다.

'여의도 더 자하' 오피스텔은 단지에서 걸어서 지하철 1, 5호선 신길역을 가깝게 이용할 수 있다. 또 차량으로 마포대교를 이용한다면 서울 주요 업무지구로의 이동도 수월하다. 올림픽대로, 강변북로, 경인고속도로 등의 교통망을 통해 경기, 인천 지역으로도 오고 갈 수 있다. 더현대 서울을 비롯해 IFC몰이 주변에 있고 한강성심병원, 여의도성모병원도 가까이에 있어 이곳에 종사하는 임직원들을 수요로 확보할 수 있는 점도 눈에 띈다.

부동산 업계 관계자는 "서울 오피스텔 수익률이 점진적으로 상승하고 있는 가운데, 여의도와 같은 핵심 입지의 신규 오피스텔은 안정성과 수익성을 동시에 갖춘 매물"이라며 "'여의도 더 자하'는 이러한 흐름 속에서 돋보이는 투자처가 될 수 있다"고 말했다.





'여의도 더자하' 오피스텔에 대한 자세한 정보는 홈페이지를 통해 확인 가능하다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

