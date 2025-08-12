의정부시, 경기창조경제혁신센터와 첨단·방위산업 성장 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타트업 발굴부터 투자까지 지속 가능한 협력 사업 추진

경기 의정부시(시장 김동근)는 12일 (재)경기창조경제혁신센터(이하 경기혁신센터)와 '첨단 미래산업 및 방위산업 생태계 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다.

김동근 의정부시장이 12일 (재)경기창조경제혁신센터 김원경 대표이사와 '첨단 미래산업 및 방위산업 생태계 활성화'를 위한 업무협약을 맺고 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 협약은 내년 3월 개소 예정인 '경기 AI혁신클러스터'를 거점으로 의정부시 내 첨단 미래산업 분야 스타트업을 발굴·육성하고, 방위산업 및 투자 생태계 조성을 통해 지속 가능한 지역 산업 성장을 견인하기 위해 마련됐다. 특히, 시의 경기국방벤처센터 공모 참여 관련 방위산업 성장 생태계 구축에 양 기관이 상호 협력체계를 강화하기로 했다.

주요 협력 내용은 ▲스타트업 발굴 및 육성 ▲우수 스타트업 유치와 정착 지원 ▲혁신기술 사업화와 투자유치 특화프로그램 공동 운영 ▲미래산업 스타트업 투자 생태계 활성화 ▲첨단 방위산업 생태계 조성 등이다.

경기혁신센터는 중소벤처기업부, 경기도, 민간기업(KT)이 합자해 스타트업 발굴·성장·해외진출을 지원하는 공공 액셀러레이터로, 오는 11월 개소 예정인 경기혁신센터 경기북부사무소를 기반으로 경기북부 전역의 창업 생태계 확산을 주도하고, 의정부시 내 잠재력 있는 스타트업을 발굴해 성장시킬 계획이다.

특히, 의정부시 기업지원센터에 조성되는 '경기 AI 혁신클러스터' 사업에 적극 협력해 의정부를 포함한 경원권 지역 제조업의 인공지능 전환(AX)과 기술실증(PoC) 등을 추진하며 AI 산업 활성화를 이끌 예정이다.

방위산업 분야에서는 AI 기반 방산물자 생산 스타트업을 발굴·육성하고, 첨단 방위산업 생태계 네트워크를 구축함으로써 의정부시 첨단 방위산업 분야의 경쟁력을 강화하고 경기도 방산 거점도시로 도약한다는 구상이다.

또한 '의정부시 미래산업 육성 펀드' 조성에도 협력한다. 경기혁신센터는 안양시 '청년창업펀드', 고양시 '스텝-업 성장펀드' 등 타 지자체 펀드 운용과 다양한 투자 경험을 갖고 있다. 이를 바탕으로 의정부시 첫 펀드 조성 과정에서 자문 역할을 수행하며, 스타트업 투자 기반을 강화하고 미래산업의 성장 동력을 확보할 계획이다.





김동근 시장은 "이번 업무협약을 계기로 관내 혁신 스타트업들이 초기 단계부터 안정적으로 성장할 수 있도록 든든한 기반을 마련할 것"이라며 "특히 첨단 방위산업 분야에 특화된 생태계 조성을 통해 의정부시가 미래산업과 방위산업의 중심도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

