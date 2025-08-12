목포시, 착한가격업소 전기요금 최대 25만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역물가 안정 기여 업소에 실비 정산

목포시청 전경.

전남 목포시가 물가안정에 기여하는 '착한가격업소' 43곳을 대상으로 전기요금을 업소당 최대 25만원까지 지원한다고 12일 밝혔다.

지원 대상 사용기간은 지난 5~7월이며, 실비정산 방식으로 지급된다. 단, 상반기 '영세 음식점업 소상공인 공공요금' 지원을 받은 업소는 제외된다.

'착한가격업소'는 동종 업종 대비 저렴한 가격에 양질의 서비스를 제공하는 음식점·이·미용업·세탁소 등 생활밀착형 개인서비스 업소를 말한다. 지정 업소에는 공공요금 지원 외에도 지정서·인증현판, 시청 누리집·SNS 홍보, 운영 물품 지원 등이 제공된다.

시는 상반기 업소당 50만원 상당의 종량제봉투·물티슈 등 운영 물품을 이미 지원했으며, 하반기에도 추가 모집을 통해 신규 지정 업소에 40만원 상당 운영 물품과 공공요금 지원을 이어갈 계획이다.





시 관계자는 "지속적인 물가상승 속에서도 가격 안정을 위해 노력하는 업소에 실질적 도움이 되도록 이번 지원책을 마련했다"며 "앞으로도 경영 안정과 지역 상권 활성화를 위한 다양한 지원을 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

