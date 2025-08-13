"검단은 인천과 다르다"…1000가구 '조기완판' 이끈 교통호재·대출규제 특수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역세권·초품아 앞세운 검단호수공원역 중흥S-클래스

침체된 청약시장 속 조기 완판으로 검단 부동산 활기 증명

서울 집값 부담과 대출규제 피해 실수요자 일부 이동

최근 청약 한파에도 인천 검단신도시 신규 분양 아파트가 '조기 완판(완전 판매)'에 성공했다. 7개월만에 신규 물량인데다, 교통 호재가 집중된 단지라는 점에서 수요자들이 몰렸다. 일각에서는 6.27 대출 규제 이후 수도권 수요자의 관심이 증가하면서 지역 부동산에 온기가 도는 것이 아니냐는 분석도 나온다.

초품아·역세권 입지…예상 깨고 '조기 완판'

검단호수공원역 중흥S-클래스 투시도. 중흥그룹.

13일 분양업계에 따르면 인천 검단신도시 AA24블록(마전동)에 들어설 예정인 '검단호수공원역 중흥S-클래스'는 최근 정당계약 이후 진행된 예비당첨자(공급물량의 5배수) 공급 단계에서 잔여 물량이 모두 소화되면서 1010가구의 계약이 모두 완료됐다. 분양가는 84㎡ 기준 가장 저렴한 타입이 5억9000만원대다. 분양업계 관계자는 "주변 시세를 고려해 안전마진이 거의 없는 점을 고려하면 예상외의 결과"라고 밝혔다.

이 단지는 지난 7월 견본주택을 열고 청약을 진행했으며 당시 약 13대1의 1순위 경쟁률을 기록했다. 요즘 침체된 시장 분위기를 감안하면 조기 완판되기에는 애매한 경쟁률이다. 무순위 청약까지 갈 것이라는 전망이 있었지만, 결과는 달랐다.

'검단호수공원역 중흥S-클래스'는 지하 2층~지상 25층 12개동, 전용 84㎡~114㎡ 총 1010가구 규모로 조성된다. 지난 6월 개통된 인천지하철 1호선 연장노선 검단호수공원역과 신검단중앙역이 가까운 역세권 입지다. 단지 바로 옆에 인천불로초등학교가 있어 '초품아(초등학교를 품은 아파트)'이기도 하다.

전문가 "대출 규제 이후 수요 일부, 검단으로 간 듯"

홈페이지에 게시한 100% 분양 완료 알림. 단지 홈페이지.

검단 신도시는 2022년과 2023년 고금리와 공급 과잉으로 미분양이 누적되고 '마피(마이너스 프리미엄)'가 속출했다. 하지만 지난해부터 분위기가 바뀌기 시작했다. 서울의 높은 집값에 부담을 느낀 실수요자들이 상대적으로 가격이 저렴한 검단 신도시에 눈을 돌렸다. 인천1호선 검단 연장선 개통과 수도권광역급행철도(GTX)-D(예정) 등 교통 호재도 본격적으로 부각되기 시작했다.

한국부동산원 통계 기준 인천 전체 지역의 아파트 매매가의 누적 변동률은 올해 -0.96%를 기록 중이다. 그러나 검단신도시가 위치한 서구만 한정해서 보면 누적 1.46% 상승률로 차별화된 흐름을 보인다. 수년 전만 해도 유찰되거나 해약되는 경우도 있었던 한국토지주택공사(LH)의 검단 공공택지도 최근 시장에 나올 때마다 팔리고 있다. 시장이 해당 지역의 사업성을 긍정적으로 평가하고 있다는 뜻이다. 이러한 분위기 속에 검단신도시 커뮤니티에서는 "검단은 인천과 다르다"는 얘기가 공공연하게 나온다.





수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 묶은 6.27 대출 규제로 일부 수요자들이 검단신도시로 눈을 돌리고 있다는 분석도 나온다. 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "분양가나 시세가 아직 저렴한데다 교통 호재가 풍부한 지역이라 인천의 다른 지역과는 확실히 다른 분위기"라며 "가격면에서 대출 규제를 사실상 적용받지 않기에 실수요자들에게 매력적으로 느껴질 수 있는 지역"이라고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

