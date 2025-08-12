공보의협 "1년차 36.6%, 필수의료 전공의…수련 연속성 보장해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 입대 공보의 249명 대상 설문조사 결과 발표

대한공중보건의사협의회(공보의협)이 수련 중단 후 입영한 공중보건의사의 36.6%가 고년차 필수의료 전공의라며 수련 연속성을 보장해야 한다고 촉구했다.

대한공중보건의사협의회

공보의협은 12일 올해 1년 차로 입대한 공중보건의사 249명을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 발표하며 이같이 밝혔다.

설문에 응답한 인원은 224명이었으며, 이 가운데 82명(36.6%)이 고년차 필수의료 전공의인 것으로 나타났다. 전공과별로는 내과 43명(19.2%), 응급의학과 11명(4.9%), 신경외과 11명(4.9%), 외과 6명(2.7%), 소아과 4명(1.8%), 신경과 4명(1.8%), 흉부외과 3명(1.3%) 순이었다.

이성환 공보의협 회장은 "전 정부의 폭압적 행태와 무리한 정책으로 인해 병원에서 주 80시간씩 환자 곁을 지키던 젊은 의사들이 수련을 중단하고 병원을 떠날 수밖에 없었다"며 "그 중에서도 국가 의무를 다하기 위해 섬·교도소·산간지대 응급실 등 격오지로 발령받아 복무 중인 고년차 전공의들을 보호해야 할 때"라고 말했다.

이어 "이들은 상당수가 중증·응급환자를 살리기 위한 사명으로 필수의료 전공을 선택했었던 젊은 의사로, 배치 이후 현장에서도 지역 유일한 의사로서 사회적 책무를 다하고 있다"고 덧붙였다.





그러면서 이성환 회장은 "군복무로 인한 3년의 시간적 공백 속에서 뒤처지고 있는 고년차 전공의들의 수련 연속성을 보장해야 의정갈등이 진정으로 마무리될 수 있다"며 "필수의료를 포함한 대한민국 의료 현장에 사직 전공의들이 다시 돌아와 환자와 술기에 전념할 수 있도록 정부가 대승적인 결단을 내려야 한다"고 촉구했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

