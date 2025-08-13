오토앤, 결국 조기상환된 4회차 CB

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전환가액 8697원…12일 종가 3110원

지속 적자는 '부담'

오토앤의 주가가 좀처럼 반등하지 못하면서 4회차 전환사채(CB) 중 일부가 조기상환 청구(풋옵션)됐다. 현재 주가와 CB의 전환가액 차이가 큰 만큼 나머지도 조기상환 될 가능성이 있다. 다만 회사가 가지고 있는 현금 및 단기금융 자산 등이 충분한 만큼 상환에는 큰 무리가 없을 전망이다.

13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오토앤은 최근 사채권자의 조기상환 청구 행사로 인해 74억원 규모의 CB를 만기 전 취득했다고 공시했다.

조기상환의 이유는 좀처럼 반등하지 못하는 주가 때문이다. 4회차 CB의 전환가액은 8697원으로 최저 전환가액이다. 전날 오토앤의 종가는 3110원이다. 전환가액과 실제 주가의 괴리가 큰 상태다. 이달 11일에는 3010원까지 밀리며 종가 기준 사상 최저가를 기록하기도 했다. 4회차 CB의 전환 청구 기간은 2028년 7월8일까지며 조기상환 청구 기간은 이달 8일부터였다.

다만 4회차 CB 모두를 상환하는 것에는 무리가 없어 보인다. 올해 1분기 기준 오토앤의 현금 및 현금성 자산은 169억원, 단기금융자산은 90억원이다. 4회차 CB의 전체 규모는 150억원이다.

하지만 부진한 실적이 지속되고 있다는 것은 부담이다. 연결기준 2022년 478억원이었던 매출액은 2023년 604억원으로 증가한 후 작년에 572억원으로 감소했다. 또한 2022년부터 적자를 지속하고 있다. 작년에는 33억원의 영업손실을 기록했다.

올해 1분기도 매출액 129억원을 기록하며 전년 동기 대비 12.3% 감소했다. 영업손실은 6억원으로 전년 동기 2억원 대비 적자 폭이 더 커졌다. 부진한 실적 지속으로 작년 12월 139.9%였던 부채비율은 올해 1분기 180.4%로 높아졌다.





오토앤은 2023년 8월4일 4회차 CB를 발행했다. A2B(After-market To Before-market) 제품과 서비스 플랫폼 등 신규사업 투자를 위해서다. 2023년부터 올해까지 매년 20억원, 80억원, 50억원을 투입할 계획이었다. 하지만 실제 사용한 자금은 27억8500만원에 그쳤다.





