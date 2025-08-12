포항 여성농업인 한자리에… 화합·소통의 시간 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

310명 여성농업인 역량강화교육·화합대회 성황리 개최

포항시는 한국여성농업인포항시연합회(회장 김신영)가 12일 포항대 체육관에서 '2025년 여성농업인 역량강화교육과 화합대회'를 개최했다고 전했다.

포항시는 12일 포항대학교 체육관에서 ‘2025년 여성농업인 역량강화교육과 화합대회’를 개최했다. 포항시 제공

이번 행사는 여성농업인의 전문성 제고와 회원 간 소통·단합을 위해 마련됐으며, 장상길 부시장을 비롯한 내빈과 회원 160여명이 참석해 포항시 여성농업인의 경영 역량 강화와 지속가능한 농업·농촌 발전 방안을 논의했다.

식전 행사에서는 한여농 회원들이 흥겨운 '우리소리 한마당' 공연을 펼쳤고 1부 프로그램에서는 팔씨름 게임, 'MBTI 특강'이 이어졌다.

2부 화합대회에서는 장기자랑, 레크리에이션, 팀별 협동 게임 등 다채로운 프로그램으로 참가자들이 함께 웃고 즐기며 우정을 돈독히 했다.

장상길 부시장은 "포항 농업의 발전은 여성농업인의 헌신과 노력 덕분"이라며 "앞으로도 자부심을 갖고 농업에 종사할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

김신영 회장은 "이번 행사가 서로를 격려하고 배움을 나누는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 여성농업인의 권익 신장과 지역 농업 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





한국여성농업인포항시연합회는 2008년 창립된 여성농업인 협동체로 310명의 회원이 활동하고 있으며, 지역 농촌 여성의 권익 향상과 농업 활성화를 위해 다양한 사업과 교류 활동을 이어가고 있다.





