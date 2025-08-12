전남개발공사, 육지부 BESS중앙계약시장 입찰…지방공기업 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ESS 중앙계약시장 160㎿ 규모

2개 사업 우선협상자 선정

BESS 조감도. 전남도 제공

전남개발공사는 전력거래소 주관 '2025년 제1차 ESS 중앙계약시장 경쟁입찰'에 참여, 지방공기업 최초로 2개 사업(총 160MW 규모)에 우선협상대상자로 선정됐다고 12일 밝혔다.

이번 입찰은 최근 재생에너지 설비 확산에 따른 출력제어 및 계통 불안정을 해소하고자 정부 주도로 시행되는 제도로서, 전력거래소가 경쟁입찰을 통해 사업자를 선정해 전력 계통의 안정성을 확보하는 사업이다.

공사는 탑솔라㈜와 컨소시엄을 구성해 영광군과 무안군에 각 80MW 규모로 '2026년 말까지 에너지 저장시설을 설치해 이 지역에서의 재생에너지 출력제어 및 계통포화를 일부 해소해 전력의 안정성이 강화될 것으로 보고 있다.

전남도는 재생에너지 발전시설이 집중돼 2024년 출력제어 빈도가 전국 최다(26건)로 발생했고 이번 총 525MW 규모, 7개 사업이 선정됨으로써 약 875MW 규모의 태양광 발전소 출력제어 절감 효과가 기대된다.

공사는 현재 추진 중인 태양광 발전사업(6.5㎿) 및 해상풍력 발전사업(727.3㎿)에 더해 BESS 사업까지 신규 영역을 확장하게 되면서 '에너지 수도 전남'을 대표하는 명실상부한 에너지사업 전문기관으로 발돋움할 것으로 보인다.





장충모 전남개발공사 사장은 "이번 사업선정 결과는 전남의 부족한 전력 계통 안정화에 크게 기여할 것으로 본다. 앞으로도 ESS 중앙계약시장에 적극 참여할 계획이다"고 밝혔다.





