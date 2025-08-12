시흥시, 경기 회복 위해 연말까지 릴레이 소비 촉진 행사 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16.3억 투입해 지역화폐 할인, 소비촉진 등 '흥해라 흥세일'

기업 점심식사 전통시장서…지역 예술인 동참 공연 행사도

경기도 시흥시가 침체한 지역 경기 회복을 위해 연말까지 대대적인 릴레이 소비 촉진 행사를 펼친다.

시흥시는 12일 시청 언론브리핑에서 소비 진작을 위한 '흥해라 흥세일'을 추진한다고 밝혔다.

AD

정호기 시흥시 경제국장은 브리핑에서 "이번 행사는 시흥시만의 특색을 담은 민생 안정화 대책이자 민관이 함께하는 소비 축제"라며 "정부가 시행 중인 민생회복 소비쿠폰의 효과를 극대화하고 지역 경제 회복을 돕기 위해 지자체와 지역사회가 힘을 모았다"고 말했다.

이 행사는 이달부터 연말까지 계속된다. 시는 총 16억3000만원의 예산을 투입해 매월 마지막 주 금·토·일요일에 지역화폐 사용 할인 행사인 '시루팡팡데이', 소비 촉진 행사인 '동네 상권 소비 캠페인'을 벌인다.

'시루팡팡데이'는 지역화폐의 충전 할인 외에 추가로 사용 할인을 더해 최소 14%에서 최대 20%까지 할인 혜택을 부여하는 행사다. 지역화폐인 '모바일 시루'를 충전하면 인센티브로 7~10%를 할인받게 되며, 결제 시 추가로 7~10%를 할인받는 방식이다.

시는 이달까지는 14% 할인 혜택을 제공하되, 9~12월에는 충전 할인 10%와 사용 할인 10% 등 할인 혜택을 20%까지 늘릴 예정이다. 행사는 29~31을 시작으로 매월 마지막 주 금~일요일마다 모든 시루 가맹점에서 진행된다. 특히 다음달 시흥갯골축제 기간과 11월 소상공인의 날에는 사용 할인 기간을 더 확대할 방침이다.

'동네 상권 소비 캠페인'은 참여를 희망하는 전통시장 및 골목상권이 맞춤형 소비 촉진 행사를 추진할 수 있도록 최대 800만 원까지 비용을 지원한다.

이달부터 11월까지 해당 상권에서는 가족 단위 방문 고객을 대상으로 한 '매직쇼 및 버블쇼', 구매 고객 대상 경품 추첨, 소비 캠페인과 문화 행사를 연계한 '버스킹' 등이 매월 마지막 금~일요일에 진행된다.

행사 기간에는 관내 5곳의 하나로마트 로컬푸드 직매장에서는 제철 과일 시식 행사, 가을맞이 행사 등 특별 할인 이벤트도 진행한다. 관내 기업들도 회식이나 점심 식사 시 전통시장 등을 이용하고, 지역 예술인들은 행사 기간 중 주요 상권에서 공연을 선보이며 소비 촉진에 동참할 계획이다.

시는 지역화폐 발행액 역시 지난해 대비 35% 늘린 2800억원을 책정해 소비 확대가 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환을 촉진하겠다는 복안이다.





AD

정 국장은 "이번 행사가 곳곳에 온기를 불어넣는 소비 축제로 발전하고 지역 경제 회복에 기여하도록 온 힘을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>