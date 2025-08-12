조선시대 전통 잇는 풍기인삼… 국가중요농업유산 등재 ‘청신호’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영주시, 자문위원·전문가 현장조사 진행



수백 년 재배 전통·농업 경관 종합 평가

조선시대부터 이어져 온 풍기인삼 재배 전통이 국가중요농업유산 등재를 향해 한 걸음 다가섰다.

영주시는 12일 풍기읍과 단산면 일대에서 '풍기인삼 농업'의 국가중요농업유산 지정을 위한 현장조사가 진행됐다고 전했다.

풍기인삼농협 회의실에서 풍기인삼 농업, 국가중요농업유산 보완계획을 발표하고 있다. 영주시 제공

AD

이번 조사는 지난 7월 9일 열린 1차 자문위원회 후속 절차로, 농림축산식품부 자문위원과 관계 전문가들이 참여했다.

참가자들은 풍기읍 개삼각과 단산면 사천리 일대에서 수백 년간 전승된 전통 인삼 재배 기법, 농업 경관, 지역 공동체와의 연계성을 종합적으로 평가했다. 현장조사 이후 풍기인삼농협 회의실에서 열린 간담회에서는 지역 주민, 생산자 단체, 관계 기관이 모여 풍기인삼 농업의 역사적 가치와 보전 필요성에 대해 의견을 나눴다.

풍기인삼은 기후와 토양이 재배에 최적화된 영주 지역에서 오랜 기술과 전통을 바탕으로 생산돼 온 대한민국 대표 특산물이다. 시는 이번 등재 추진이 풍기인삼의 우수성과 지속 가능성을 국가 차원에서 인정받고, 후대에 계승·발전시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

영주시 관계자는 "등재 시 지역 농업·문화·관광이 함께 발전하는 토대가 마련될 것"이라며 "지역 주민과 함께 소중한 농업유산을 보전·계승하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

영주시는 2024년 가치발굴 연구용역에 이어 올해 생물다양성 조사와 지정 추진 용역을 거쳐 5월 26일 농림축산식품부에 등재 신청서를 제출했다.





AD

시는 1차 자문위와 이번 현장조사 결과를 토대로 보완 자료를 마련하고 2차 자문위와 농림축산식품부 최종 심의를 거쳐 등재 여부를 확정할 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>