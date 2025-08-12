양주별산대놀이, 대만 국제민속축제 해외공연 성황리 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시의 대표 국가무형유산 제2호 '양주별산대놀이'가 지난 4일부터 10일까지 대만 이란현에서 열린 YILAN International Children's Folklore & Folkgame Festival에 참가해 현지 관람객들의 뜨거운 호응 속에 공연을 성공적으로 마무리했다.

경기 양주시의 대표 국가무형유산 제2호 '양주별산대놀이'가 지난 4일부터 10일까지 대만 이란현에서 열린 YILAN International Children's Folklore & Folkgame Festival에 참가해 공연을 펼치고 있다. 양주시 제공

이번 해외 공연에는 양주별산대놀이보존회(회장 석종관) 회원 18명이 참가해 특유의 해학과 풍자, 화려한 탈춤 동작으로 대만 시민과 세계 각국 참가자들에게 한국 전통연희의 매력을 선보였다.

또한 '한국음식의 날'과 '한국문화의 날' 행사에도 참여해 공연과 음식 체험을 함께 진행, 현지인들이 한국 전통문화를 직접 보고 맛볼 수 있도록 하여 문화교류의 폭을 넓혔다.

양주별산대놀이 관계자는 "이번 공연 기간 많은 관객이 몰려 사진·영상 촬영과 SNS 공유가 활발히 이루어졌으며, 대만 현지 언론 과 축제 홍보채널을 통해 양주별산대놀이와 양주시가 소개되는 등 홍보 효과도 컸다"고 밝혔다.





이번 해외 공연은 양주별산대놀이의 국제적 인지도를 한층 높였으며, 향후 지속적인 해외교류와 공연 활동을 통해 지역문화유산의 가치 확산과 양주시 전통문화의 세계화 가능성을 확인하는 계기가 됐다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

