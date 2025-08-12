KT, 비엣텔과 파트너십 2.0…베트남 AI 전략 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5월 1차 파트너십 이어 후속조치

베트남 국가 AI 전략 참여 구체화

AI 모델 개발·생태계 조성·동남아 시장 공략 등 협력

KT가 베트남 비엣텔(Viettel) 그룹과 손잡고 동남아시아 시장의 인공지능(AI) 전환(AX) 확산에 나선다.

KT는 베트남 국영 IT 기업인 비엣텔 그룹과 전략적 파트너십 2.0을 체결했다고 12일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 베트남 국가 AI 전략 수립과 산업계 AX 확산을 위해 협력하기로 했다.

KT는 베트남 국영 IT 기업인 비엣텔 그룹과 전략적 파트너십 2.0을 체결했다고 12일 밝혔다. 김영섭 KT 대표(오른쪽)와 비엣텔 그룹 따오 득 탕 회장 겸 CEO가 11일 KT 광화문 빌딩 East에서 파트너십 체결 후 기념촬영을 하고 있다. KT 제공

AD

이번 협약은 지난 5월 체결된 1차 파트너십의 후속 조치다. 양 사는 공동 사업의 실질적인 추진과 베트남 국가 AI 전략 참여를 구체화하는 후속 협력 단계에 진입하게 됐다. 양 사 임원진들은 양국을 오가며 협력 로드맵을 설계하고 협약 항목을 이행하기 위한 논의를 이어왔다.

이번 협약은 양국 기업인 500여명이 참석하는 '한국-베트남 비즈니스 포럼'을 앞두고 체결됐다. 11일 KT 광화문 East 빌딩에서 열린 협약식에는 KT 김영섭 대표와 비엣텔 그룹의 따오 득 탕 회장 겸 최고경영자(CEO)를 비롯해 양 사 주요 임원진들이 참석했다.

양 사는 ▲내셔널(National) AI 전략 수립 및 산업 특화 AX 플랫폼 개발 ▲글로벌 파트너십 기반 동남아 AX 사업 확대 협력 ▲AI 기반 사이버 보안 및 안전한 디지털·AX 환경 조성 ▲AX 역량 강화 및 AI 인재 양성 투자 등을 중심으로 협력한다.

먼저 베트남 고유의 언어와 문화, 행정 환경을 학습한 '국가 범용 AI 언어모델'을 공동으로 개발한다. 이 모델은 교육·행정·공공 서비스 전반에 적용된다. 의료·국방·미디어 등 산업에 최적화된 '버티컬(전문) AX 플랫폼'을 구축해 현장 맞춤형 AI 솔루션을 선보인다.

동남아 AX 생태계 확대에도 나선다. 비엣텔 그룹은 KT의 글로벌 파트너십과 기술 생태계에 합류해 글로벌 빅테크와의 기술 협력과 정보 공유를 추진한다. 이를 통해 베트남의 국가 차원 AX 사업을 추진하고 주변국 시장까지 확장될 수 있도록 주도할 계획이다.

AX 역량 강화와 AI 인재 양성 분야에서는 '글로벌 AX 혁신 센터(G-AXC)'를 설립하고 국가 범용 AI 언어 모델의 연구·개발(R&D)과 실증 전문 인력을 육성한다. 베트남 국민들이 일상 속에서 AI를 활용할 수 있도록 실무 중심 AX 전문 교육 프로그램과 관련 역량을 평가할 수 있는 인증 제도도 개발해 운영한다.

안전한 AX 생태계 조성에도 힘을 모은다. 보이스피싱이나 딥페이크 같은 피싱 범죄를 실시간 분석 및 차단하는 AI 솔루션을 공동 연구한다. 양국의 주요 피싱 사례와 기술 노하우를 공유하고 이를 기반으로 데이터베이스(DB)를 구축한다.

양 사는 전략적 파트너십 2.0 체결과 함께 12일 대한상공회의소 주관의 '한국-베트남 비즈니스 포럼'에도 동반 참석했다. KT와 비엣텔 그룹은 파트너십 사례를 소개하고 AX 역량을 보유한 기업과의 협력 방안을 논의했다.

따오 득 탕 비엣텔 그룹 회장 겸 CEO는 "KT와의 협약으로 베트남 고유의 데이터와 산업 특성을 반영한 AI 솔루션을 확보하겠다"라면서 "양국의 기술력이 결합된 혁신적 플랫폼이 베트남 산업 전반의 디지털 전환을 이끌 것으로 기대한다"고 말했다.





AD

김영섭 KT 대표는 "국가 차원의 AI 전략 수립과 산업별 AX 플랫폼 개발은 단순한 기술 제공을 넘어 베트남의 미래 성장동력 확보에 기여하는 의미 있는 협력"이라며 "KT는 글로벌 AI 혁신 파트너로서 베트남과 함께 새로운 AI 시대를 열어가겠다"고 강조했다.

KT는 베트남 국영 IT 기업인 비엣텔 그룹과 전략적 파트너십 2.0을 체결했다고 12일 밝혔다. 김영섭 KT 대표(앞줄 오른쪽(와 따오 득 탕 비엣텔 그룹 회장 겸 CEO가 11일 KT 광화문 빌딩 East에서 양 사 AX 협력 구체화를 위한 전략적 파트너십 2.0 체결을 위해 서명하고 있다. KT 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>