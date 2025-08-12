'서울의 봄 실존인물' 김오랑 중령, 국가배상 판결…전사 46년만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"김 중령 유족 10명에게 3억원 배상해야"

12·12 군사반란 당시 반란군으로부터 상관을 보호하려다 전사한 고(故) 김오랑 중령의 유족이 제기한 소송에서 일부승소했다.

김해에 세워진 고 김오랑 중령 추모 흉상. 연합뉴스

서울중앙지법 민사911단독 유창훈 부장판사는 12일 김 중령의 누나인 김쾌평씨 등 유족 10명이 국가를 상대로 제기한 약 5억원의 손해배상 청구 소송에서 "국가는 원고 10명에게 총 약 3억원을 지급하라"고 판결했다. 배상 결정된 금액은 유족별로 각각 다르게 인정됐다.

김 중령은 2023년 11월 개봉한 영화 '서울의 봄'에서 배우 정해인이 연기한 오진호 소령의 실제 모델이다.

1979년 12·12 쿠데타 당시 육군 특수전사령관 비서실장이었던 김 중령은 정병주 특전사령관을 보호하려고 쿠데타군과 총격전을 벌이다 숨졌다.

당시 김 중령의 사망은 순직으로 기록됐으나, 2022년 군사망사고 진상규명위원회는 이를 전사로 변경했다. 군인사법에 따르면 순직은 직무 수행 중 사망한 경우를 의미하고, 전사는 적과의 교전 또는 적의 행위로 인한 사망, 무장 폭동·반란 또는 그 밖의 치안 교란을 방지하려다 사망한 경우를 뜻한다.





김 중령의 유족 측은 "사망 책임뿐 아니라 사망 경위를 조작·은폐·왜곡한 책임을 국가에 묻겠다"며 지난해 6월 이번 소송을 제기했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

