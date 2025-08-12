연천군, 청소년 드론 영상 촬영·국가전문 자격증 취득 과정 수강생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일부터 25일까지 8명 선착순 접수

경기 연천군은 경기도 보조사업 '드론체험 활성화 지원 사업'의 일환으로 드론 영상 촬영 기법과 국가전문 자격증(드론1종) 과정에 참여할 수강생을 오는 18일부터 25일까지 연천군 홈페이지 통합예약 시스템을 통해 8명을 선착순으로 접수한다.

연천군청 전경. 연천군 제공

이번 모집은 연천군 청소년 만 14세부터 24세까지 접수가 가능하다.

교육과정은 관내 드론교육센터와 협업해 오는 9월 13일부터 11월 16일까지 2개월간 15회 진행되며 매주 토, 일 아침 8시부터 오후 5시까지 개인당 200시간 진행될 예정이다.

교육과정은 이론 과정과 실기 과정으로 나눠 진행되며, 이론은 비행운용 이론, 항공기상·법규 및 역학에 대해 배우게 되며, 실기 과정은 모의 조작 및 실기 비행을 통해 무인멀티콥터 1종을 습득할 수 있는 기술을 배우게 된다. 영상 촬영 기법과 국가전문자격 취득을 통해 창의적 콘텐츠 제작과 미래형 직업 준비를 하는 데 도움이 될 것으로 예상된다.





교육과정에 대한 자세한 내용은 연천군 통일평생교육원 평생교육팀으로 문의하면 된다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

