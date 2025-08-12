조선 '미인도' VR로 되살아나다…멜버른영화제 초청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신윤복 작품 열다섯 점 담은 '단이전'

전통예술·첨단기술 만남으로 한국의 美 알려

국가유산청과 국가유산진흥원은 가상현실(VR) 기술을 활용해 제작한 영화 '단이전: 미인도 이야기'가 제73회 멜버른국제영화제에 공식 초청됐다고 12일 밝혔다.

영화 '단이전'의 한 장면[사진=국가유산진흥원 제공]

AD

멜버른국제영화제는 1952년 시작된 호주 최대 규모의 영화 행사다. '단이전: 미인도 이야기'는 확장현실(XR) 부문 초청작에 이름을 올렸다. 오는 17일까지 ACMI 스윈번 스튜디오에서 상영된다.

이 영화는 조선 후기 화가 신윤복(1758∼?)의 대표 작품으로 꼽히는 '미인도'와 '월하정인'을 비롯해 '송정관폭', '계명곡암', '송정아회' 등 열다섯 점을 소개한다. 주인공 단이가 진정한 아름다움을 찾아 떠나는 여정을 바탕으로 선비 이생과 기생 추희의 삼각관계 이야기를 생동감 있게 표현했다. 특히 전통 판소리와 춤을 활용해 한국 전통예술의 멋을 생생하게 전한다.





AD

영화 '단이전'의 한 장면[사진=국가유산진흥원 제공]

메가폰을 잡은 유상현 서경대 아트앤테크놀로지학과 교수는 "조선 회화에 담긴 여인의 내면과 외면의 아름다움을 VR이라는 새로운 매체로 표현하고 싶었다"고 말했다. 이어 "전통과 기술을 접목해 한국의 미(美)를 세계에 알릴 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>