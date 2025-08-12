바크, 현대백화점 천호점서 팝업스토어 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 28일까지 운영

바크(BARC)는 오는 28일까지 현대백화점 천호점에서 팝업스토어를 운영한다고 12일 밝혔다.

바크는 발의 압력을 분산시키는 특허 기술 '밸런스폼'과 발 아치를 지지하는 인체공학적 구조를 갖춘 리커버리 슬리퍼 브랜드다. 에바(EVA) 소재를 사용해 가볍고 쿠션감, 미끄럼 방지 기능으로 장시간 착용을 해도 발의 피로를 최소화한다.

현대백화점 천호점 바크 팝업스토어 전경. 바크

이번 팝업스토어에서는 브랜드의 대표 제품인 클로그, 슬라이드, 플립플롭, 아동화뿐 아니라 한정판 듀-폼까지 전 라인업을 직접 체험하고 구매할 수 있다. 현장에서는 발 모양과 착용감에 맞춘 제품 추천 서비스가 제공되며, 팝업 기간 한정 할인도 진행된다.





바크 관계자는 "온라인에서 꾸준히 사랑받아 온 제품을 오프라인에서도 직접 만나 보실 수 있도록 현대백화점과 협업하게 됐다"며 "앞으로도 발 건강과 편안함을 모두 갖춘 프리미엄 슬리퍼로 더 많은 고객과 소통하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

