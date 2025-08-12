노용석 차관, 중기 노동현안 청취…"안전한 일터 조성해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소기업계, 노란봉투법 등 우려 전달

노용석 중소벤처기업부 차관은 12일 서울 여의도 중소기업중앙회를 방문해 최근 노동이슈와 관련된 중소기업계 의견을 청취했다.

이번 간담회는 현장 목소리를 청취하고 산업재해 예방과 외국인노동자 근로환경 개선 등을 위해 중소기업계의 적극적인 참여와 협력을 요청하기 위해 마련됐다.

노용석 중소벤처기업부 차관이 12일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 중소기업계와 만나 발언하고 있다. 중소벤처기업부

노 차관은 "산업안전 분야는 생명과 직결되는 만큼 정부와 기업 모두가 우선순위를 두고 추진해야 할 과제이며 기업의 지속가능한 경영을 위한 핵심 가치"라며 "많은 중소기업이 전문인력 부족, 안전설비 투자 부담, 정보 접근의 어려움 등으로 산업재해 예방에 어려움을 겪고 있겠지만, 중소기업이 내외국인을 망라하고 안전한 일터가 될 수 있도록 중소기업인들의 적극적인 협조를 당부한다"고 말했다.

이에 오기웅 중기중앙회 상근부회장은 "안전한 일터를 만들기 위해 중소기업계도 적극적으로 협력하겠다"고 답했다.

한편, 간담회에 참석한 중소기업들은 노란 봉투 법의 사용자 범위 확대에 따른 우려, 중대 재해 처벌법의 처벌 수준 개선 및 산재 예방을 위한 정부 지원 확대, 주52시간제의 경직성, 주 4.5일제의 신중한 도입, 일률적인 정년 연장보다는 재고용 중심의 고용정책 검토 등을 건의했다.





노 차관은 "최근 이슈가 되고 있는 노동 현안에 대해 중소기업계의 목소리가 소외되지 않도록 관계부처와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

