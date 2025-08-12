영재학교·과학고, 최근 3년간 의·약학 계열 지원 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영재학교 졸업생, 의약학 계열 진학률 10%→2.5%

교육부 "이공계 분야 우수인재 양성 목적 달성"

입시업계 "의대 가려는 학생, 일반고·자사고 선택…영재학교 안가"

영재학교·과학고 졸업생들의 의·약학 계열 진학률이 2년 연속 감소한 것으로 나타났다. 입시업계에서는 의대 지원자들이 불이익 등의 이유로 진학 단계에서부터 영재학교, 과학고에 입학하지 않기 때문이라고 분석했다.

12일 교육부는 '2025학년도 영재학교·과학고 의·약학 계열 진학률'을 발표했다.

이 결과, 2025학년도 영재학교 졸업생의 의·약학 계열 진학률은 2.5%로 2년 연속 감소(2023년 10.1%, 2024년 6.9%)했다.

2025학년도 과학고 졸업생의 의·약학 계열 진학률도 1.7%로 2년 연속 감소(2023년 2.2%, 2024년 2.1%)했다.

2020년 이후 상승세를 보이던 영재학교·과학고 졸업생의 의·약학 계열 진학 추이가 하락추세로 전환된 것이다.

영재학교 졸업생 중 의·약학 계열에 진학한 비율은 2020년 6.9%, 2021년 7.5%, 2022년 8.8%, 2023년 10.1%로 계속 증가해왔다. 그러다 2024년 6.9%로 줄고 이번에 2.5%까지 낮아졌다.

같은 기간 과학고 졸업생의 의·약학 계열 진학 비율은 1.5%(2020년)→1.8%(2021년)→2.9%(2022년)로 올랐다가 2023년 2.2%, 2024년 2.1%, 2025년 1.7%로 줄었다.

교육부는 "이러한 변화는 그간 교육부와 전체 영재학교가 '의·약학 계열 진학 제재 방안'을 공동으로 마련한 후, 영재학교 학생들의 이공계 진로·진학 지도를 지속해서 강화한 결과"라고 해석했다. 과학고도 영재학교의 '의·약학 계열 진학 제재 방안'을 준용해 자율적으로 제재 방안을 운영하고 있다. 이공계 분야의 우수 인재 양성이라는 영재학교 및 과학고의 설립 목적 달성에 기여했다는 점에서 의미가 더욱 크다는 설명이다.

김천홍 책임교육정책관은 "앞으로도 영재학교·과학고와 협력해 졸업생들의 진학 추이를 지속적으로 점검하고, 이공계 진로·진학 지도 강화, 학교 운영 성과 평가 등을 통해 이공계 인재 양성 교육이 보다 충실하게 이루어지도록 노력하겠다"고 했다.

반면, 입시업계에서는 영재학교, 과학고에서의 자퇴생에 주목했다.

종로학원에 따르면 영재학교 학업 중단 및 전출자 수는 2022년 18명, 2023년 10명, 2024년 9명으로 줄었고, 과학고는 2022학년도부터 학업 중단 및 전출자 수 57명, 64명, 69명으로 늘었다.

임성호 종로학원 대표는 "영재학교의 경우, 의대 지원자는 이미 진학단계에서 불이익 등으로 영재학교에 진학하지 않고 일반고 또는 자사고를 선택했을 가능성이 높다"고 했다. 또한 "과학고의 학업 중단 및 전출자 수가 증가하는 것을 봤을 때, 의대 진학 목적이 있을 수 있다"고 분석했다.

해당 수치에는 재수생 등 N수생이 빠져있어, 실제 과학고·영재학교 출신 의·약학 계열 진학자 수는 더 많을 수 있다는 해석도 나온다.





임 대표는 "2025학년도 의대가 설치된 39개 대학의 과학고, 영재학교 출신 신입생 수는 1502명으로 최근 5년간 최고치"라며 "과학고, 영재학교 학생들은 졸업, 조기 졸업 후 과기원 등에 진학 후 수능 준비를 새롭게 하면서 의대 진학 루트를 설정하는 것도 주요한 의약학 계열 진학 경로"라고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

