경찰, '차명 주식거래 의혹' 이춘석 보좌관 소환 조사

이춘석 무소속 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사하는 경찰이 명의를 빌려준 것으로 알려진 보좌관 차모씨 등 관련자들을 대거 소환해 조사했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 12일 차씨와 의원실 관계자 등 8명을 전날 불러 조사했다고 밝혔다. 경찰은 "확보된 압수물 및 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권계좌 분석 등을 진행하고 있다"고 설명했다.

경찰은 전날 오후 7시부터 이날 오전 1시까지 차씨를 불러 조사했다. 차씨는 이 의원과 함께 금융실명법 위반 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의를 받고 있다. 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착돼 논란이 됐다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성했다.





경찰은 전날 오전부터 약 5시간 동안 이 의원의 서울 여의도 국회의원회관 사무실 등을 압수수색 했으며 이 의원과 차씨에 대해 출국금지 조치를 내렸다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

