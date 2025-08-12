의정부시, 찾아가는 고향사랑기부제 답례품 공급업체 선정 컨설팅

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 12개 기업 컨설팅 성과 이어 올해 참여 기업 모집

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난해 큰 호응을 얻었던 '찾아가는 고향사랑기부제 답례품 공급업체 선정 컨설팅'을 올해도 이어간다.

'찾아가는 고향사랑기부제 답례품 공급업체 선정 컨설팅' 포스터. 의정부시 제공

올해 컨설팅은 관내에서 답례품을 직접 생산·배송할 수 있는 기업을 대상으로 지난 11일부터 9월 12일까지 진행한다.

고향사랑기부제 답례품 다양화와 관내 기업 판로 확대를 목표로 시 공무원이 직접 기업 현장을 찾아가 맞춤형 상담을 제공한다.

특히 공급업체 ▲선정 절차 ▲기부자 선호 품목 구성 ▲온라인 유통(고향사랑e음) 등록 방법 등 실질적인 참여 노하우를 안내해, 기업들이 보다 쉽게 고향사랑기부제 답례품 시장에 진입할 수 있도록 돕는다.

작년 시즌1에서는 사회적경제기업을 포함해 총 12개 기업이 컨설팅을 받은 결과, 7개 기업의 16가지 제품이 답례품으로 등록됐다.





시는 올해 시즌2를 통해 보다 다양한 업종과 품목의 기업을 발굴해 답례품 경쟁력과 지역경제 활성화를 동시에 달성할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

